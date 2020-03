« Simple rappel : quand Shakespeare a été mis en quarantaine à cause de la peste, il a écrit Le Roi Lear. » Vous le sentez, le coup de pression, alors que vous vous lancez dans le visionnage d’une nouvelle série après une journée à garder vos enfants et/ou à (télé) travailler ? Cet encouragement à vos ambitions d' écrivain a été lancé le 14 mars par Rosanne Cash, musicienne américaine, fille de Johnny Cash et récipiendiaire de plusieurs Grammy awards.

Just a reminder that when Shakespeare was quarantined because of the plague, he wrote King Lear.