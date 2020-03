Coronavirus : Le ministère de la Culture annonce des mesures pour les intermittents — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Les intermittents et intermittentes durement touchées par les annulations de spectacles, et qui craignaient de ne pas pouvoir faire les 507 heures requises en un an pour garder leur statut, vont pouvoir respirer un peu. Le ministère de la Culture et celui du Travail ont décidé de neutraliser la période démarrant le 15 mars et s’achevant à la fin du confinement de la population française pour le calcul de la période de référence et le versement des indemnités.

Concrètement, cela signifie que si la date anniversaire d’un ou d’une intermittente tombait par exemple le 31 mars, qu’il lui restait une cinquantaine d’heures à faire d’ici là, mais qu’il ou elle ne peut pas les faire à cause des spectacles ou représentations annulées, il ne sera pas impacté et la date sera repoussée d’autant de temps que la période de confinement. Pour les personnes qui ont leur date anniversaire dans six ou huit mois, il ne leur faudra pas tout « rattraper » en quelques mois à la sortie de la période de confinement, ils auront plus de temps pour faire leurs 507 heures.

Aide d’urgence

Ces « mesures exceptionnelles de soutien » sont prises « afin de limiter les impacts sociaux de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus » et « de ne pas pénaliser les intermittents qui ne peuvent travailler et acquérir des droits pendant cette phase de l’épidémie du coronavirus », affirment les deux ministères dans un communiqué commun.

La CGT demandait un maintien des droits sans limite de durée jusqu’à la fin de la crise.

Le ministre de la Culture a prévu également d’étudier « les dispositifs d’accompagnement qui permettront de soutenir l’emploi artistique à l’issue de l’épidémie », dispositifs qui s’ajouteront à l’aide d’urgence de 22 millions d’euros annoncée le 18 mars par le ministère.