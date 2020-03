Mylène Farmer au défilé printemps/été 2020 de Jean Paul Gaultier, le 22 janvier 2020. — J.M. HAEDRICH/SIPA

Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus​ ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Nos bons plans pour se cultiver, s’informer et se changer les idées, confinés, sans se ruiner.

Jeudi 19 mars

« Revus & Corrigés », un plaisir cinéphile gratuit

« Films classiques, regards modernes ». C’est le slogan du magazine Revus et Corrigés consacré aux œuvres phares du cinéma. Exceptionnellement, le dernier numéro a été mis en accès libre. Vous pouvez le télécharger gratuitement par ici. Au sommaire : des critiques de classiques tels que le Scarface de Howard Hawks, Mississippi Burning d’Alan Parker ou La Vérité d’Henri-George Clouzot, des interviews, dont celle de Patrick Brion, le créateur de Cinéma de minuit, mais aussi des analyses. La carrière de Gérard Depardieu lors de la dernière décennie est passée au crible, le logo de la 20th Century Fox est autopsié… Bref, à défaut de pouvoir s’enfermer dans les salles obscures, les cinéphiles pourront assouvir leur passion dans les pages de ce magazine précieux.

« Histoires de… Mylène Farmer » parce que tout est chaos à côté

Que vous ayez le cœur à chanter que « tout est chaos à côté » ou que « c’est une belle journée », plongez-vous dans le podcast Histoires de Mylène Farmer. Une équipe de passionnés décortique dans chaque numéro un album ou un concert de la star. C’est rythmé, enjoué et surtout bien documenté et riche en anecdotes. Nul besoin d’être fan de la chanteuse pour apprécier ce programme. Il est même recommandé aux néophytes d’y jeter une oreille : ils apprendront plein de choses et reverront sans doute leurs idées reçues. A ce jour, quinze épisodes sont disponibles. Ils peuvent s’écouter dans n’importe quel ordre.

Histoires de... L’autre...

Épisode 2 : la consécration



Le premier podcast consacré à la carrière de Mylène Farmer disponible maintenant sur

▶ https://t.co/5mckb1M5pa, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud.#HDMF #MyleneFarmer #MyleneFarmer2019 pic.twitter.com/kzbffdXvzA — Mylène Farmer : histoires de... (@HistoiresdeMF) April 28, 2019

« Tables avec vue » pour voyager

Imaginez un mélange de Cauchemar en cuisine (moins les coups de gueule de Philippe Etchebest) et d’Echappée belle et vous obtiendrez peu ou prou Tables avec vue, disponible sur Netflix. A chaque épisode, un trio d’experts en cuisine, décoration et marketing se rendent dans un pays différent et aident des restaurateurs à relancer leur activité. De Malte à Hong Kong en passant par l’Autriche et le Costa Rica, offre son lot d’évasion. Au-delà de l’aspect coaching bienveillant, cette émission met en avant la culture et la gastronomie de chaque destination. Ou comment voyager sans sortir de chez soi.

#ensembleàlamaison avec Facebook et Instagram

Depuis le week-end dernier, Facebook et Instagram proposent aux internautes de rythmer leurs journées avec des directs culturels sur leurs plateformes. Au programme ce jeudi, des lives de Bob Sinclar, Lola Dubini ou Chris, du divertissement avec les équipes d’Arthur et de Camille Combal, de l’humour avec Jarry et même une conférence sur le Traité de Versailles. Rendez-vous chaque jour sur la page Facebook app pour découvrir le programme proposé !