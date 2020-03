Capture d'écran — Capture

On va pouvoir bientôt assister à des opéras, des concerts de rock, des shows humoristiques tranquillement installé sur son canapé, comme si on y était. Et ce, grâce à #CultureChezNous, l’initiative du ministère de la Culture pour diffuser à distance le spectacle vivant et la culture au sens large.

L’opération #Culturecheznous est lancée !



Le @MinistereCC se mobilise pour vous permettre d'accéder à la culture sous toutes ses formes, sans bouger de chez vous.



➡️ https://t.co/E37c3mTjlA pic.twitter.com/Z4jVRw7he8 — Franck Riester (@franckriester) March 18, 2020

« Le site Internet du ministère va devenir une plate-forme où seront répertoriées toutes les initiatives permettant de faire venir la culture à domicile pendant le confinement lié au coronavirus », explique au journal Le Monde l’entourage de Franck Riester.

La page « sera nourrie et enrichie dans les jours à venir » précise le site dédié du ministère de la culture. Le site du ministère donnera également des informations pour les professionnels de la culture.