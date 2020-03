Esther, l'héroïne de Riad Sattouf, en « mode confinement » sur Instagram — © Riad Sattouf 2020

Habitués à travailler en solo, les auteurs de BD ne vont pas se mettre à buller parce qu’ils sont confinés. À l’instar de Pénélope Bagieu, qui relaie depuis dimanche #coronamaison, une sorte de cadavre exquis dessiné sur Twitter, plusieurs bédéastes – tous très actifs sur les réseaux sociaux – proposent à leurs followers un tas d’activités rigolotes pour passer le temps.

« 20 Minutes » vous en propose une recension non exhaustive. À vos crayons !

Loïc Sécheresse promeut la bagarre

Proche du #coronamaison mais sur un mode plus bourrin, voici la #coronabaston imaginée par Loïc Sécheresse : l’idée est d’encourager les plus jeunes à dessiner un adversaire au coronavirus (et à lui casser la figure)

Vous avez des enfants confinés avec vous ? Invitez-les à la #Coronabaston !

Imprimez ce dessin et proposer leur de dessiner des super combattant.e.s pour affronter le virus : robots géants, dinosaures avec masques de protection, armée de chatons immunisés, tout est permis ! pic.twitter.com/ctXwwh5U7Y — Loïc Sécheresse (@loicsecheresse) March 15, 2020

Boulet recycle une sorte de jeu de plateau

Le créateur du blog bouletcorp ressort un jeu dessiné qu’il avait, à l’origine, inventé pour sa filleule. L’avantage, c’est que c’est à la portée de tout un chacun : il suffit en effet de dessiner des monstres sur un gaufrier, de lancé des dés, et c’est parti pour des heures de rigolade entre confinés.

Hey ! Si vous cherchez des activités pour passer du temps avec vos enfants pendant le confinement, je vous suggère ce jeu de dessin que j'avais inventé pour Filleule, qui avait adoré !



Clique ➡️ https://t.co/VZH8TvWd1y pic.twitter.com/aOGWpd2Vyr — -Boulet- (@Bouletcorp) March 16, 2020

Riad Sattouf raconte le confinement d’Esther

Le créateur de L’Arabe du futur met en scène l’héroïne de son autre grand succès éditorial, Esther, dans une farandole d’illustrations racontant – sur Instagram et « en mode trop délire » – son confinement.

Lewis Trondheim vous permet de conclure

Le Grand Prix du festival d’Angoulême 2006 propose, depuis dimanche également, son #jeulapinot (du nom d’un de ses personnages) sur Twitter. Ça consiste à dessiner, « même mal », chaque jour à 14h, la dernière case d’un nouveau strip du Maître.

#jeuLAPINOT interactif. 4e jour. Bravo pour toutes vos réponses créatives. À vous de dessiner(même mal, pas de réponse écrite acceptée) la dernière case (à mettre dans le fil des réponses)et si vous êtes le premier à trouver ce que j'ai imaginé, je vous enverrai une carte postale pic.twitter.com/rEWJv2ajGP — lewistrondheim (@lewistrondheim) March 18, 2020

Du Joann Sfar à l’œil

Plutôt qu’un jeu, Joann Sfar offre à ses fans un album à lire en ligne. « Puisque personne n’imprime rien ces jours-ci, je vais mettre le prochain album d’Aspirine sur Instagram », a-t-il annoncé sur son compte Twitter.

Seul bémol, l’histoire sera livrée « case après case », ce qui suggère une lecture sur le long terme. Mais l’initiative est généreuse et devrait permettre à un public élargi de découvrir les aventures de la jolie vampire.

Kek offre ses jeux sur smartphone

Bédéaste mais également créateur de jeux vidéo, Kek met ses « jeux chiants » en accès libre (gratuitement et sans pub, mais uniquement sous Android pour l’instant).

J'ai mis l'appli des Jeux Chiants en gratuit sans pub pendant la durée du confinement. Si jamais vous vous ennuyez et que vous avez envie de péter un plomb :)

(sur Android pour l'instant, j'ai un bug relou sur iOS) https://t.co/j7DWQ9HjJr — Kek (@kek_zanorg) March 17, 2020

Habituellement payants, ses fameux jeux chiants sont en fait des mini-jeux « très énervants, qui vont tester vos capacités cérébrales et vous dire si vous êtes nul ou non ».

Nob vous intronise dialoguiste

Quant à l’auteur de Dad et Mamette, il propose sur son compte Twitter des planches sans dialogues de sa série La cantoche. À charge pour ses followers de remplir les bulles vides et de devenir, l’espace d’un confinement, coauteur de Nob. cool, non ?

Aujourd'hui, on joue avec la cantoche. A vous d'imaginer ce que se disent les personnages en remplissant les bulles ! Il ne vous restera plus qu'à mettre en couleur pour avoir une page de la cantoche rien qu'à vous. A vos crayons ! (et n'hésitez pas à m'envoyer vos pages) pic.twitter.com/ZNmDlMhcpL — N o b (@nobfactory) March 18, 2020

Si avec ça vous vous ennuyez toujours en confinement… c’est que vous y mettez vraiment de la mauvaise volonté !