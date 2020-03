Une loutre (plutôt mignonne, il faut le dire). — B. Droutman / Catersnewsagency / SIPA

Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Et comme c'est mercredi, le jour des enfants, on a fait une sélection rien que pour eux.

Mercredi 18 mars

Benshi, la plateforme de SVOD dédiée aux enfants de 2 à 11 ans

Netflix and… babysitter ? En ces temps de confinement, la tentation est grande de mettre les enfants devant Netflix, surtout qu’ils viennent d’ajouter tous les films Ghibli. Damned ! Mais il existe d’autres offres SVOD pour les enfants, qui vous changeront des Miraculous, Peppa Pig et autres Pat Patrouille. C’est le cas de Benshi, plateforme indépendante destinée aux 2-11 ans, et aux parents bien sûr. Son contenu, mélange de courts et de longs-métrages, change du tout venant, avec tout de même des classiques du genre (Gruffalo, Kirikou, Loulou, Buster Keaton), mais aussi de vraies curiosités de tous les pays, pour tous les âges, et classés par catégories (la divine comédie, le sens de la vie, l’aventure c’est l’aventure…) ou parcours (musique et cinéma, à table…). L’abonnement est à 4,99€, et le premier mois gratuit, c’est un peu l’occasion ou jamais.

On pense à vous !

Puisqu'il faut rester à la maison, Benshi vous a préparé une jolie sélection pour toute la famille. Parce que nous pouvons encore nous évader grâce au cinéma, nous vous proposons des films adaptés aux petits et aussi aux plus grands !https://t.co/aXxdzgScBt — Benshi (@Benshi1925) March 17, 2020

Des loutres, des requins, des méduses en live

Musées, opéras… Les lieux de culture s’adaptent au confinement et ouvrent leurs portes et leurs oeuvres virtuellement ! Ils ne sont pas les seuls, les aquariums et les zoos aussi. L’aquarium de la baie de Monterey a ainsi dû fermer ses portes physiques à cause du coronavirus mais propose de suivre la vie de ses habitants à travers des webcams. Requins, méduses, pingouins, oiseaux… Il est possible de tous les observer de 7h à 19h, même s’il faut ouvrir l’oeil et le bon pour espérer apercevoir quelque chose dans les aquariums. C’est pourquoi on vous conseille de vous replier (en boule) sur la webcam des loutres, une valeur sûre.

Un histoire et… Oli sur France Inter

C’est peut-être le bon plan enfant qui a le plus circulé les premiers jours du confinement. France Inter propose une série d'histoires pour les enfants, Oli, à écouter lors d’un temps calme ou avant de se coucher. Des histoires imaginées et racontées par des personnalités des arts (et de France Inter, disons-le) comme Le réseau du Père Noël par François Morel, Babouchka Babachka par Guillaume Galienne, L’Invisible Max par Zep ou encore Reiko et l’Ourson par Leila Slimani.

Du manga pour les tout-petits

« Lisez » a dit le président. Bon, cela aurait eu encore plus de classe s’il avait enchaîné par un « Lisez des mangas », mais c’était sous-entendu. Le confinement peut être ainsi l’occasion d’élargir les lectures de vos enfants au-delà des Disney, P’tits Docs et Loup en slip. Alors que les ados sont en train de se refaire l’intégrale One Piece, les plus petits peuvent commencer par des mangas de chats, les beaux livres de chez nobi nobi ou la version SD de Dragon Ball, « pour faire comme papa ». Les librairies ayant fermé, il faudra se tourner vers les plateformes numériques​ (Izneo, Sequencity…) qui peuvent offrir un mois d’essai ou des premiers chapitres gratuits. Bonne lecture à tous et toutes !