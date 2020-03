Les conseils de Maxime Chattam pour se lancer dans l'écriture d'un roman — 20 Minutes

Vous rêviez depuis toujours de vous lancer dans l’écriture d’un roman ? En cette période de confinement, le moment est peut-être venu.

Pour vous motiver davantage, 20 Minutes vous rappelle qu’un concours d’écriture ouvert à tous a été lancé fin janvier sur le thème « L’avenir appartient à la jeunesse ». Son lauréat sera publié fin 2020.

Parrain et président du jury du « Prix 20 Minutes du roman », le romancier Maxime Chattam livre ses conseils pour se lancer de la meilleure des manières dans l’écriture d’un roman.

Vous rêviez depuis toujours d’écrire un livre ? En cette période de confinement, le moment est peut-être venu. Et pourquoi ne pas participer au prix 20 Minutes du roman, ouvert depuis janvier en partenariat avec Prisma Média et la plateforme des Nouveaux auteurs ? Il y a un thème imposé, « L’avenir appartient à la jeunesse », assez large pour ne pas brider l’imagination et dont l’intitulé peut avoir des résonances dans l’actualité. Et le délai est court, jusqu'au 19 avril, mais il n’est pas trop tard quand on a du temps devant soi… Le manuscrit récompensé se transformera en roman publié à la fin de l’année.

Parrain et président du jury, le romancier Maxime Chattam était venu à la rédaction pour livrer quelques conseils à toutes celles et ceux qui rêvent de se lancer dans la belle, mais périlleuse, aventure de l’écriture d’un roman. Sans se montrer dogmatique ou professoral le moins du monde : « Il n’y a pas qu’une seule méthode d’écriture, il y en a une pour chacun d’entre nous. »

1. Avec une bonne idée, vous vous lancerez

Le point de départ, c’est souvent une bonne idée à creuser. Et pour cela, rien de tel qu’un bon personnage ou une bonne interaction entre plusieurs personnages. « Mais vous pouvez aussi, et moi c’est plutôt comme ça que je procède – ce qui ne veut pas dire que c’est la meilleure façon de faire – définir d’abord une intrigue, rectifie Maxime Chattam. Vous allez vous lancer dans l’écriture d’un roman, ok, mais en deux phrases, de quoi ça va parler ? Est-ce que ce pitch est assez fort pour qu’on ait envie d’en savoir plus ? »

2. Votre genre de prédilection, vous choisirez

Vous êtes adepte de littérature blanche, de roman historique, de fantasy, de thriller, de dystopie… « L’histoire la plus ordinaire peut se révéler passionnante. Il suffit que votre point de vue, parce qu’il est singulier, donne envie de la lire », rappelle Maxime Chattam.

3. A une épreuve de longue haleine, vous vous préparerez

L’écriture d’un roman « n’est pas un sprint », note malicieusement Maxime Chattam. Plutôt « un petit marathon ». Cela se prépare « avec discipline si on veut se donner les moyens de son ambition et aller au bout de son projet ». Mais attention : « écrire prend du temps, il y aura des moments de doute, et rien n’est parfait dès le premier jet ». Son conseil : « vous ménager un moment régulier afin de créer une routine et vous replonger dans l’écriture d’autant plus facilement ».

4. Changer d’avis ou de direction, vous vous autoriserez

Même si votre idée est bien définie au départ, rien ne vous empêche d’en changer. « Il n’y a que vous qui contrôlez votre livre et pendant toute l’écriture, vous serez le seul maître à bord ». Dans une impasse ? Maxime Chattam recommande de tester plusieurs possibilités, d’imaginer plusieurs rebondissements, de les rédiger et de ne fixer son choix qu’après coup. « Il ne faut pas avoir peur d’effacer un chapitre qui ne vous satisfait pas. »

5. La fin de vos chapitres, vous soignerez

Orfèvre dans l’écriture de polars, Maxime Chattam excelle à créer du suspense avec des chapitres qui s’achèvent comme des couperets sur l’intrigue ou les personnages. « Mon conseil, c’est d’arrêter le chapitre assez tôt, de façon à priver le lecteur d’une petite partie de l’information. Cela va lui donner envie d’aller chercher ce qui manque dans le chapitre suivant et créer du suspense, sans paraître artificiel. »

6. Des images dans votre tête, vous ferez défiler

« Ecrire un roman, c’est avant tout visualiser une histoire dans sa tête », souligne Maxime Chattam pour qui l’écriture obéit un peu aux mêmes règles de « montage » qu’au cinéma. Et l’écrivain de se poser en permanence ces questions : « Qu’est ce que je dois couper dans mon récit ? Cette information, faut-il la délivrer à la fin du chapitre, la garder pour le suivant, la laisser hors champs ? »

7. A une certaine cohérence, vous vous plierez

Maxime Chattam insiste sur l’importance de la cohérence du récit. « Vous aurez peut-être une idée très précise qui est du domaine du thriller, ou qui va vous entraîner dans la fantasy ou le roman d’initiation… Qu’importe ! Mais, soyez attentif à rester cohérent. Si vous commencez votre récit sur le ton de l’humour, et qu’au bout de deux chapitres, vous versez dans le drame, il faut que cette bascule ait une résonance dans le récit et qu’on la comprenne. Dans ce cas, assumez votre choix et jouez-en, pour que le lecteur puisse vous suivre ! »

8. Pour vous-même, vous écrirez, mais en pensant aux autres, vous vous relirez

« Soyez égoïste quand vous écrivez, martèle Maxime Chattam, mais pensez aux autres quand vous allez vous relire. » Une façon, pour le romancier, de trouver un juste milieu. « L’écriture doit procurer du plaisir, mais on écrit aussi pour être lu », reconnaît l’écrivain. Cette notion de partage est importante dès lors qu’on rêve d’être publié et de voir ses livres s’arracher en librairie. « Inventez-vous un lecteur type et imaginez ses réactions à ce que vous avez écrit », conseille Maxime Chattam qui demande à un auteur en herbe : « Faites-nous ressentir le plaisir un peu magique que vous avez eu à l’écriture. A la lecture, cela se sent. »