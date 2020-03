La dessinatrice Pénélope Bagieu chez 20 Minutes, à Paris, le 27 janvier 2020. — Olivier Juszczak/20 Minutes

En période de confinement sanitaire visant à enrayer l’épidémie de coronavirus, certain(e) s ont déjà trouvé une occupation – rigolote, qui plus est – grâce à Pénélope Bagieu. La célèbre autrice de BD a en effet offert une ampleur inespérée à l’initiative du game designer parisien Oscar Barda, qui a proposé sur Twitter de décorer une « #Coronamaison ».

Les twittos sont ainsi invités à dessiner le mobilier, la décoration, les habitants de l’étage d’une maison fictive à partir d’un modèle réalisé par l’illustrateur Tim (de son vrai nom Timothy Hannem).

Ok voici le template que @acupoftim nous a fait pour la #Coronamaison ! On dessine l‘étage/la déco/la compagnie/les animaux/la bouffe/les fenêtres, enfin l’endroit idéal pour être confiné(e)! Et si on fait du noir et blanc, que les coloristes n’hésitent pas à reprendre les images pic.twitter.com/7BvqQOA9GU — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) March 15, 2020

Et ça cartonne littéralement ! Chacun(e) y va de son interprétation, appliquée ou complètement barrée, et les parents remercient les instigateurs de cette initiative qui aura occupé des centaines d’enfants désœuvrés car privés d’école.

J'ai fait ma petite #coronamaison, avec un petit "joyful moment" en me disant que fondamentalement, ça ressemblait pas mal à la pièce atelier où je bosse chez moi :) pic.twitter.com/OTZrfGpVOb — Shyle Zalewski (@superalienninja) March 15, 2020

Quand on sera tous devenus des coronazombies, ma #Coronamaison elle ressemblera à ça j'pense pic.twitter.com/f4i5PUQbmG — Garrigues-19 (@lapinsour) March 15, 2020

Bienvenue dans ma #coronamaison et merci d’être venu passer un bout de votre confinement avec moi sur Twitch ! pic.twitter.com/sKcgCl4SmW — Aurélien Fernandez (@Fernandezcomics) March 17, 2020

Le « jeu » aurait-il connu un tel succès sans le coup de pouce de Pénélope Bagieu, créatrice des Culottées hyperactive et suivie sur les réseaux sociaux ? Pas certain. N’empêche que depuis, d’autres initiatives du même genre fleurissent, comme le #ConfinementSportsJam, du même Oscar Barda, qui consiste à « inventer un sport d’intérieur à partir d’objets du quotidien et à le poster sur Twitter.

Ça vous inspire ? Alors à vos crayons !