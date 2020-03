Le musée du Louvre chez vous, depuis votre canapé. — ISA HARSIN/SIPA

Concerts annulés, spectacles reportés et sorties culturelles impossibles ? Comment s’occuper lorsqu’on doit limiter ses sorties « au strict nécessaire » pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie de coronavirus ? Pas de panique, 20 Minutes vous livre chaque jour, des recommandations culturelles dont vous pouvez profiter en restant chez vous.

Nos bons plans pour se cultiver, s’informer et se changer les idées, confinés, sans se ruiner.

Lundi 16 mars

La saison 3 « d’Elite » sur Netflix

Haletantes et chronophages, quoi de mieux que des séries pour occuper son temps libre les semaines à venir ? D’autant qu’une nouvelle saison toute fraîche d'Elite vient de débarquer sur Netflix, soit la garantie de meubler quasiment huit heures, la série comptant huit épisodes d’une moyenne de 50 minutes. Pour rappel, Elite est un drama espagnol autour de lycéens qui débarquent dans un lycée prestigieux et huppé, pour le meilleur et surtout pour le pire… Vous ne connaissez pas encore cette série ? Petits veinards, du coup trois saisons vous attendent sur la plateforme, à consommer avec ou sans modération (à vous de voir si vous voulez tout griller d’un coup).

Le musée du Louvre dans votre canapé

Restrictions obligent, tous les musées ont fermé leurs portes au public pour une durée indéterminée. Mais certains sont toutefois encore accessibles… en ligne ! Le Louvre par exemple, peut être visité virtuellement sur son site, par ici. Vous pourrez ainsi choisir la ou les salles de votre choix, « Antiquités égyptiennes », « Louvre médiéval », et y faire un petit tour en un clic avant de pouvoir y remettre les pieds. Profitez-en également pour aller jeter un œil au musée du Prado (à Madrid) ou au Rijks Museum (à Amsterdam), qui eux aussi dévoilent une partie de leurs collections.

Comment lutter contre la mélancolie ?

Vaste question à laquelle il est fort probable que vous soyez confrontés les prochaines semaines. Si vous n’avez pas la réponse, sachez que France Inter et Eva Bester se penchent sur le problème depuis quelque temps déjà, avec l’émission Remède à la mélancolie. Au programme ? Des personnalités de tous horizons partagent leurs visions du spleen et leurs petites astuces pour combattre le vague à l’âme. De quoi se sentir moins seuls… A écouter ou réécouter par ici.

Voyager en musique grâce au Cercle

Vous aimez la musique électro ? Vous aimez les voyages ? L’émission Cercle sur YouTube vous propose d’allier ces deux passions, en ne décollant pas de votre canap'. En effet, cette chaîne diffuse des concerts exceptionnels captés dans les plus beaux endroits du monde. Dépaysement et good vibes sont au rendez-vous, pile poil ce dont on va avoir besoin. A découvrir par ici.