Emmanuel Macron lors de son allocution aux Français concernant le coronavirus — DENIS CHARLET / AFP

Emmanuel Macron a annoncé jeudi des mesures « exceptionnelles et massives » pour « protéger les salariés et les entreprises » face à l’épidémie du coronavirus. Lors de cette longue intervention de 25 minutes, il a annoncé « un mécanisme exceptionnel et massif de chômage partiel » pour « préserver les emplois et les compétences » ainsi que la fermeture des crèches et des établissements scolaires à partir de lundi. Il a également appelé à limiter les déplacements. Il a annoncé le report de la fin de la trêve hivernale, et le maintien des élections municipales.

Un discours solennel qui a provoqué l’hilarité des internautes. En cause ? Les sous-titres rédigés en direct ont eu beaucoup de difficultés à suivre la cadence de l’allocution sans faire de faute d’orthographe.

Ça partait bien, et puis tout à coup, c'est parti en vrille.#macron20h pic.twitter.com/gHSCN3jbFO — GuillaumeTC (@GuillaumeTC) March 12, 2020

PTDDRR le gars qui écris les sous titres la il est comme ça, on voit il galère sa mère Miskin #macron20h pic.twitter.com/EKvSNp2GZd — S ⁷ 🌙 (@7bgtplz) March 12, 2020

Euh la personne chargée des sous titres, elle galère pas un peu ? #macron20h pic.twitter.com/RnUvX66k7x — Mich mich (@newB1keynoB) March 12, 2020

le mec qui fait les sous-titres quand Marcon accélère ses phrases #macron20h pic.twitter.com/Vpz1Bueh0r — 𝑼𝒕𝒐𝒑𝒊𝒂 (@lomshariil) March 12, 2020

En réponse aux réactions, des spécialistes du sous-titrage en direct, la vélotypie, ont publié des tweets pour en expliquer le principe. Un clavier syllabique, utilisé pour la vélotypie, peut expliquer les erreurs repérées.

ALORS !

Je viens de passer un an à apprendre le métier du sous-titrage en direct.

Ça s'appelle la VELOTYPIE.

C'est un métier qui consiste à écrire en direct le discours grâce à un clavier velotype.

C'est un clavier syllabique 1/ https://t.co/j2hq2gL5TS — Mylor (@miilaure) March 12, 2020