MUSIQUE Le titre original de la chanson de Tom Leeb était « The Best in Me »

Le chanteur Tom Leeb. — Arno LAM - FTV

Franck Riester devrait être content. Le ministre de la Culture, agacé par le refrain en anglais de The Best in Me, la chanson avec laquelle Tom Leeb représentera la France à l' Eurovision en mai, envisageait fin février d'« obliger France Télévisions à choisir des chanteurs qui chantent en français » pour le concours.

Ce jeudi, Tom Leeb a annoncé, via une vidéo sur Twitter, qu’il défendrait les chances tricolores avec une nouvelle version du morceau, rebaptisé pour l’occasion Mon alliée.

« Un peu plus acoustique »

L’artiste n’a pas précisé si le texte qu’il interprétera à l’Eurovision contiendra davantage de paroles en français, mais il a fait savoir qu’il s’agira d’un « nouvel arrangement », « un peu plus acoustique ». Mon alliée sera dévoilée au public prochainement.

Tom Leeb participera à la finale de l’Eurovision qui se tiendra le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas). A deux mois du concours, les organisateurs suivent l'évolution de la pandémie de coronavirus de près et réfléchissent à plusieurs scénarios. Le maire de Rotterdam a fait savoir jeudi dans les médias néerlandais qu’il souhaitait que la décision sur le maintien ou non de l’événement soit prise au plus tard le 6 avril, date à laquelle doit commencer le montage de la scène.