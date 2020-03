Justice jouera à Solidays le samedi 20 juin 2020. — Rebecca Blackwell/AP/SIPA

Si vous pensiez déjà en avoir pour votre argent avec les premiers noms à l’affiche de Solidays 2020, ce n’est pas fini. Pour la première fois, deux duos enflammeront les scènes de la 22e édition du festival solidaire contre le sida, qui se tiendra à l’hippodrome de Paris-Longchamp du 19 au 21 juin : PNL et Justice.

En pleine tournée estivale, les deux frères des Tarterêts lanceront les hostilités et se produiront à Solidays dès l’ouverture le vendredi. Quant à Justice, le duo illuminera la grande scène le lendemain. Autre grosse annonce, le jamaïcain Sean Paul a lui aussi répondu présent et donnera un concert le 21 pour célébrer la musique comme il se doit.

Le hip-hop au rendez-vous

Ces trois poids lourds viennent compléter une programmation qui était déjà plutôt canon, portée notamment par Aya Nakamura, Niska, -M- ou encore Metronomy. Ajoutons-y Suzanne, Yseult et Kompromat et la fête devrait être garantie. Si la scène électro s’annonce bien servie, avec le retour de Laurent Garnier ou le minimaliste Boris Brejcha, côté hip-hop pointures et rookies seront aux rendez-vous : Zola, Dinos, Rilès, 47Ter, Tsew The Kid, Larry… De quoi sérieusement ambiancer l’hippodrome de Paris-Longchamp.

Si les Pass 2 et 3 jours sont déjà épuisés, des Pass à la journée (46€50) et à la nuit (31€) sont encore disponibles.