Tonie Marshall a la soiree d ouverture de la retrospective Jean Luc Godard en hommage a Anna Karina a la cinematheque Francaise a Paris en France le 8 janvier 2020 — THIERRY LE FOUILLE/SIPA

Le monde du cinéma pleure la disparition de Tonie Marshall. La réalisatrice franco-américaine, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus Beauté (Institut) en 2000, est décédée jeudi à l’âge de 68 ans, des suites d’une longue maladie, a annoncé son agente Elisabeth Tanner ce jeudi.

Le président du Festival de Cannes Pierre Lescure a rendu hommage à la cinéaste sur Twitter. « Tonie a lutté et Tonie vient de partir. Dans la vie, comme dans ses films, elle nous a émus, souvent, fait sourire joliment, elle nous a séduits toujours. Tonie était forte et attentive, engagée et délicate. A sa maman, son mari, ses proches, toute notre amitié. A toi, Tonie, for ever », a-t-il écrit.

Tonie a lutté et Tonie vient de partir.

Dans la vie, comme dans ses films, elle nous a ému, souvent,fait sourire joliment,elle nous a séduit toujours.

Tonie était forte et attentive,engagée et délicate.

A sa Maman,son mari,ses proches,toute notre amitié.

A toi,Tonie,for ever.❤️ pic.twitter.com/Q5n3xZ2wAw — Pierre Lescure (@pierrelescure) March 12, 2020

Jean-Paul Salomé, réalisateur de La Daronne, dont la sortie a été reportée en raison du coronavirus, a pris la plume numérique pour exprimer son émotion. De même que La Cinémathèque, l’Institut Lumière, l’ancien président du Festival de Cannes Gilles Jacob.

Tonie je pense à toi, à tes proches, à ta mère. Aujourd’hui la vie est degueulasse. Je te pleure. — Jean-Paul Salomé (@celeriremoulade) March 12, 2020

Au revoir Tonie Marshall. Vos films, votre regard, mais aussi votre amitié et votre présence lumineuse nous resteront. pic.twitter.com/3qXrc3LVpA — Institut Lumière (@InstitutLumiere) March 12, 2020

Quelle tristesse! Disparition de Tonie MARSHALL seule à avoir remporté le Cesar de la meilleure Realisatrice (pour Venus Beauté). Elle était vive, rieuse, chaleureuse, folle de cinéma et de la vie. Une belle et bonne personne. Toute mon affection à Micheline Presle, sa mère. — gilles jacob (@jajacobbi) March 12, 2020

Grande amie de la Cinémathèque française où elle venait si souvent, membre active de notre Conseil d'Administration, Tonie Marshall était encore avec nous dernièrement pour l'ouverture de la rétro Godard.

Immense tristesse. pic.twitter.com/J3NPFuZTvv — La Cinémathèque (@cinemathequefr) March 12, 2020

« Nous perdons une grande dame »

Féministe engagée, Tonie Marshall s’était ralliée en 2018 à la Fondation des Femmes, présidée par Anne-Cécile Mailfert, qui avait lancé un appel aux dons via la campagne #MaintenantOnAgit pour défendre les droits des femmes. « Nous perdons une grande dame aujourd’hui », a écrit la fondation.

Nous sommes très tristes d'apprendre le décès de Tonie Marshall, une de nos premières ambassadrices qui s'était engagée avec force à nos côtés pour #MaintenantOnAgit. Nous perdons une grande dame aujourd'hui. https://t.co/rs5uc7iB6G — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) March 12, 2020

Je suis très triste. Son soutien immédiat et constant avait été d’une immense aide pour la @Fondationfemmes. Tu vas nous manquer #TonieMarshall https://t.co/zUOrsGKnrR — Anne-Cécile Mailfert (@AnneCMailfert) March 12, 2020

Marlène Schiappa, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes n’a pas manqué de rendre hommage à son talent et à son dernier film Numéro Une.

Tristesse à l’annonce du décès de #TonieMarshall talentueuse, généreuse, seule femme à avoir reçu un César pour la meilleure réalisation avec Venus Beauté Institut. Son dernier film Numéro Une racontait la solidarité féminine à la tête des entreprises. Elle me manquera beaucoup. pic.twitter.com/enar5Jvozb — 🇫🇷 MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 12, 2020

Campagne municipale oblige ? La maire sortante et candidate dans la capitale Anne Hidalgo a salué cette « Parisienne » qui lègue « un féminisme intime ».