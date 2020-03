VOUS TEMOIGNEZ Si vous n'utilisez plus Tinder, Grindr, Happn (et tous les autres) depuis déjà un moment de peur d'attraper le virus, votre témoignage nous intéresse

Illustration de Tinder — Igor Golovniov / SOPA Images/Sip/SIPA

Est-ce vraiment le moment de rencontrer quelqu’un ? La question peut se poser après le discours d'Emmanuel Macron jeudi. Le chef de l’Etat a annoncé, dans une allocution télévisée, la fermeture des crèches et des établissements scolaires à partir de lundi pour « ralentir la propagation du coronavirus ». Il a appelé les Français à limiter « au strict nécessaire » leurs déplacements.

Si les élections municipales sont maintenues, Emmanuel Macron a demandé aux entreprises de « privilégier le travail à distance quand c’est possible ». Il a également recommandé à « toutes personnes âgées de plus de 70 ans, celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques, de rester autant que possible à leur domicile ».

Quel impact ces mesures ont-elles sur votre vie amoureuse ? Avez-vous attendu l’allocution du président pour limiter les rendez-vous galants ou avez-vous appuyé sur la pédale de frein depuis déjà plusieurs semaines ? La propagation du virus a-t-elle changé votre rapport aux sites de rencontre ? Racontez-nous dans le questionnaire.