Une couverture qui ne passe pas. Numéro une des ventes en France l’année dernière avec 730.000 albums vendus en 2019, la chanteuse belge de 24 ans Angèle, tout de rose vêtue, fait la une de Paris Match ce jeudi.

Sous sa photo, on peut lire « Génération Angèle » et « la nouvelle idole des jeunes ». Une façon pour l’hebdomadaire de présenter la jeune chanteuse à son lectorat vieillissant. Le sous-titre en jaune mentionne : « subversive mais pas agressive ».

C'est ainsi que "Paris Match" décrit Angèle en Une de son prochain numéro. "Le poids des mots..." 🤔 pic.twitter.com/4VneAz3Zc8 — Fabien Randanne (@fabrandanne) March 11, 2020

« Une photo de 2018 jamais validée »

Ces mots évoquent l’engagement féministe de la chanteuse, dont le titre Balance ton quoi est devenu l’hymne de la jeune génération. Un sous-titre maladroit qui reprend le cliché sexiste de la féministe « agressive ».

La principale concernée n’a pas manqué de réagir dans un long message publié sur Instagram. L’artiste dénonce une photo « une photo de 2018 jamais validée » et une titraille « sexiste » en ironisant sur le fait de ne pas faire partie de « ces vilaines féministes violentes et hystériques ». OK Boomer !