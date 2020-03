Image extraite du clip «Au DD» de PNL. — Capture d'écran YouTube

Plus qu’une poignée de jours avant le printemps… Et avant le nouveau titre de PNL ? Repéré par le compte Twitter Kultur, le duo a posté l’extrait d’un nouveau morceau sur Spotify et sur YouTube, intitulé Ladif.

🚨PNL a publié un extrait du morceau « Ladif » sur Youtube et Spotify cette nuit !



La date de publication indique une sortie pour le 20 mars 🤔 pic.twitter.com/kYnpwosvk9 — Kultur (@Kulturlesite_) March 12, 2020

Dans les informations accompagnant la vidéo, il semblerait que les deux frères des Tarterêts aient laissé un indice sur une probable date pour ce titre : « Released on : 2020-03-20 », c'est-à-dire une sortie le 20 mars 2020. Réponse dans 10 jours…

Une ribambelle de dates cet été

En théorie (n’oublions pas que rien n'est sûr en ce moment), PNL ont prévu une grande tournée printanière et estivale, soit une dizaine de dates qui commenceront le 30 mai à Lyon.

De même, le binôme devrait se produire dans plusieurs festivals, à Garorock (Marmande) le 26 juin, au Festival Beauregard (Hérouville-Saint-Clair) le 3 juillet ou encore aux Francofolies de La Rochelle le 13 juillet.