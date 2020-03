Après le Mobile World C, le festival SXSW, les conférences de Google et de Facebook, c’est l'E3 qui passe à la trappe des mesures liées à la lutte contre le coronavirus. Le salon du jeu vidéo devait se tenir du 9 au 11 juin à Los Angeles.

« L’équipe de l'E3 est dévastée d’avoir à annoncer cette information. Cette décision n’a pas été prise à la légère, mais c’est la bonne décision pour la santé et la sécurité de tous ceux qui sont impliqués », a tweeté ce mercredi le compte officiel de l'E3.

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX