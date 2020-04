Maxime Chattam vous aide à finir votre roman — 20 Minutes

20 Minutes organise un concours d’écriture ouvert à tous : le « Prix 20 Minutes du roman », sur le thème « L’avenir appartient à la jeunesse » et dont le lauréat sera publié.

Confinement oblige, un délai supplémentaire de quatre semaines, jusqu’au 15 mai, est accordé pour remettre votre manuscrit.

Parrain et président du jury, le romancier Maxime Chattam livre ses conseils en vidéo. Aujourd’hui : comment bien terminer l’écriture de son livre.

Vous êtes nombreux à nous avoir fait part de vos difficultés à rassembler votre temps, vos efforts et vos idées afin de terminer l'écriture de votre manuscrit. Alors si malgré le confinement, vous ambitionnez toujours de participer au « Prix 20 Minutes du roman » sur le thème « l'avenir appartient à la jeunesse », soyez rassurés : vous aurez quatre semaines de plus, jusqu’au 15 mai 2020, et non plus jusqu’au 19 avril, pour terminer votre livre.

Par contre le confinement, va causer de nombreux retards. On repousse la deadline d'un mois pour le "Prix 20 Minutes du Roman (Édition 2020)" ?

Avant de lâcher votre manuscrit, l’écrivain Maxime Chattam, parrain et président du jury, vous livre en vidéo quelques conseils pour finir en beauté.

« Pendant l’écriture, soyez totalement égoïste, savourez le plaisir de l’écriture, car ce qu’on attend de vous, c’est de ressentir le plaisir que vous avez pu avoir à écrire, conseille le parrain et président du jury du Prix 20 Minutes du roman… Pendant la relecture, en revanche, pensez à l’autre. Inventez, s’il le faut, un lecteur type différent de vous et voyez comment il interprète ce qu’il lit et réagit à ce que vous avez écrit… C’est comme ça que vous finirez par trouver un juste milieu entre ce qui vous a plu dans l’écriture de votre roman et ce qui va plaire à ceux qui vont le lire. » Maxime Chattam a avoué à 20 Minutes que c’est exactement comme cela qu’il fonctionnait pour ses propres romans… Pour résumer :

Faites-vous confiance, vous aurez vraiment fini quand vous serez satisfait Coupez au besoin, mais n’enlevez rien qui ferait perdre le fil de votre intrigue Mettez-vous dans la peau d’un autre que vous-même quand vous vous relirez

Pour rappel, vous avez donc jusqu’au 15 mai pour enregistrer votre manuscrit sur une plateforme dédiée, afin de concourir suivant les modalités d’un règlement qui figure en ligne. Une première sélection sera opérée d’ici le 5 juin, au fil de la réception des manuscrits par « Les Nouveaux Auteurs », un groupe de lecteurs mis en place par notre partenaire Prisma média.

Le jury du « Prix 20 Minutes du roman », dans lequel figurent des journalistes de la rédaction et des lecteurs de la plateforme « 20 Minutes livres », prendra le relais afin de déterminer, le 24 juillet, les quatre romans finalistes parmi une douzaine de titres retenus.

Le prix sera remis à VIS ! IONS en fin d’année

Le gagnant sera celui qui aura le mieux conjugué l’équation littéraire « respect du thème imposé "l’avenir appartient à la jeunesse", qualité d’écriture, originalité et cohérence du récit ». Il sera désigné le 11 septembre, lors d’une délibération entre le jury et son président, Maxime Chattam.

Le nom du lauréat sera annoncé lors de la prochaine édition de notreévénement VIS!ONS, prévu en fin d’année. Et le roman, coédité par Les Nouveaux Auteurs, Prisma média et 20 Minutes, sera mis en vente dans la foulée.