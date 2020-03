Le groupe Tri Yann en concert à Paris en 2016. — DELALANDE/SIPA

Tri Yann, alias les trois Jean de Nantes, détient le record de longévité des groupes français.

Après 50 ans de carrière, ils devaient effectuer leurs adieux à Nantes en mars.

Les derniers concerts sont reportés en juin.

Comme tous les artistes français, le groupe Tri Yann est frappé de plein fouet par les annulations de spectacles imposées par le gouvernement en raison de la lutte contre la propagation du coronavirus. Sauf que la situation arrive à un moment très particulier pour le groupe de musique celtique nantais : après 50 ans de carrière, celui-ci est en effet en pleine tournée d'adieu ! Et la séquence devait s’achever en apothéose par un passage à l’Olympia (22 mars) et trois ultimes dates à domicile, à la Cité des congrès de Nantes (10, 11 et 28 mars).

Celles-ci affichaient complet et leur annulation annoncée dimanche soir a immédiatement provoqué une vive émotion chez les fans. Heureusement, Tri Yan annonce ce lundi que des nouvelles dates ont été trouvées. A Nantes, les concerts d’adieu sont désormais prévus les 8, 9 et 27 juin, toujours à la Cité des congrès.

« On tient absolument à terminer à Nantes »

« On devait finir en mars, tant pis, on partira en retraite trois mois plus tard, sourit Jean Chocun, l’un des trois Jean. En 50 ans de carrière, on n’avait encore jamais connu ça. On n’allait pas finir là-dessus quand même ! En plus, on tient absolument à terminer à Nantes. Alors, on s’adapte. Ça ne nous fait pas plaisir mais nous sommes moins à plaindre que les malades. »

Seul le concert prévu à l’Olympia (le 22 mars) n’a pas encore trouvé de date de remplacement. « Les disponibilités sont limitées. C’est la première salle qui nous a lancés à Paris. C’est important pour nous d’y retourner. » L’attente est d’autant plus grande que la tournée d’adieu est un succès. « Toutes les salles sont pleines. L’accueil est formidable. Les spectateurs savent qu’ils ne nous verront plus. Il y a beaucoup d’émotion. C’est très déstabilisant pour nous », confie Jean Chocun.