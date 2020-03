La soeur de Marine Lorphelin sacrée Miss Saône-et-Loire 2020

View this post on Instagram

❤️ #ParCoeurGala entre sœurs. Merci à @_tonyparker09 et sa team d’avoir œuvré et récolté des fonds pour @lesbonnesfees. Une chance et un honneur ! Ces fonds permettront d’améliorer le quotidien des malades et d’apporter du bien être au sein de nos Maisons Des Fées. Stylisme @mathieubarthelatcolin costume @zadigetvoltaire escarpins @louboutinworld 💋 #2/3 #samebutdifferent #missyoubro #missyoulove #charity #lesbonnesfees #association