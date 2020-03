Oxmo Puccino en concert à Antibes, en juin 2016. — Sipa

Un beau geste en cette Journée internationale des droits de la femme. Le rappeur Oxmo Puccino a dévoilé ce dimanche un titre inédit, Tendrement, accompagné d’un très beau clip tourné à la Monnaie de Paris.

La sortie du clip d’Oxmo Puccino coïncide avec une campagne de levée de fonds pour La Maison des femmes. Le rappeur a cédé les droits de sa chanson à La Maison des femmes de Saint-Denis. Un lieu créé en 2016 à Saint-Denis par le Dr Ghada Hatem-Gantzer, dans l’enceinte de l’hôpital Delafontaine, qui accueille chaque jour, des dizaines de femmes victimes de violences de toute nature (excision, violences sexuelles ou psychologiques…) ou en situation vulnérable.

Oxmo Puccino apparaît au début et à la fin de cette vidéo dédiée à « nos femmes, nos filles et nos mères », comme il le scande, et qui laisse la vedette à des danseurs et danseuses. La réalisatrice Anissa Bonnefont, comme les danseurs et l’équipe technique, a également travaillé bénévolement sur ce projet.