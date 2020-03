Anne Roumanoff sur scène le 9 février 2020. — SYSPEO/SIPA

Depuis la 45ᵉ cérémonie des César du cinéma le 28 février, Florence Foresti est passée de « courageuse » à « écœurée » à « écœurante » ! Après le César du meilleur réalisateur remis à Roman Polanski, l’actrice Adèle Haenel a bruyamment quitté la salle et Florence Foresti n’est pas revenue sur scène.

Le discours d’introduction et l’attitude la maîtresse de cérémonie ont été vivement critiqués sur le plateau de Cyril Hanouna et par de nombreuses autres personnalités : « écœurante » aux yeux de Frédéric Beigbeder, « minable » pour Lambert Wilson, taxée d’antisémitisme par plusieurs intellectuels français.

Pour Yann Moix, présent dans Balance Ton Post ! ce jeudi, « Florence Foresti n’est pas quelqu’un de construite intellectuellement, ce n’est pas en accusant des juifs qu’on va pouvoir aider les femmes à sortir de cette situation infâme. »

« Soit Foresti ne parle que du cinéma et DSK n’a rien à faire dans sa liste. Soit elle parle du viol en général, et alors, il est très étrange, et saugrenu, qu’elle ne cite que des juifs », estime le philosophe Raphaël Enthoven dans un long thread sur Twitter. « Pourquoi le trio Weinstein-Epstein-DSK ? Pourquoi pas LadjLy ou Ruggia ? », s’interroge sur Twitter Bernard Henry Levy.

Des « attaques fielleuses que subit Florence Foresti depuis huit jours », qu’Anne Roumanoff a dénoncé ce vendredi sur Facebook. « Vulgaire, antisémite, hyène, écœurante, son salaire révélé…, énumère-t-elle. Et puis quoi encore ? !! Ça va être quoi la prochaine étape ? La prochaine insulte ? »

« Rassurez-moi, c’est elle qui a sodomisé une jeune fille de 13 ans ? C’est elle qui fuit la justice depuis 45 ans ?, rappelle-t-elle, invitant les détracteurs de Florence Foresti à ne pas se tromper de combat. « Le monde a changé, irrémédiablement. Ce sont ceux qui ne le comprennent pas, qui sont écœurants. Tout simplement, écœurants », conclut-elle.