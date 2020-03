Disney+ s'appuie sur les catalogues de Disney, Pixar, Star Wars et Marvel. — DISNEY

Aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas, la plateforme de streaming vidéo Disney+ a débarqué en novembre, mais en France, le public doit encore faire preuve d'un peu de patience. Le nouveau concurrent de Netflix sera disponible le 24 mars prochain .

Pour ceux qui hésitent encore à s’abonner, la décision devrait être plus facile à prendre dès ce vendredi : Disney+ a publié la liste des contenus proposés. Plus de 500 films et 300 séries seront disponibles, ce qui devrait rassurer ceux qui craignaient un service pauvre en contenu.

Prix de l’abonnement annuel, nombre de comptes en simultané…

Sur la plateforme de vidéos à la demande, il y en aura pour tous les goûts : des documentaires de National Geographic, des productions totalement inédites comme la série issue de Star Wars The Mandalorian – la fameuse série dans laquelle apparaît le personnage de Bébé Yoda – ou celle tirée de High School Musical, comme des grands classiques : Cendrillon, Blanche-Neige, plus de 50 productions Pixar, des films et séries Marvel et les 30 premières saisons des Simpson.

Un programme aussi dense que diversifié, de quoi ravir les internautes européens. Disney+ a également détaillé son offre : si tous les contenus seront disponibles en HD et sans publicité – comme chez tous ses concurrents – le prix semble avantageux. L’abonnement devrait coûter 6,99 euros par mois, et 69,99 euros par an. Un abonnement annuel qui n’existe pas chez Netflix par exemple. Il sera possible sur Disney+ de disposer de quatre flux en simultané, de configurer sept profils différents et de télécharger en illimité sur dix appareils.

Pas les films de cinéma les plus récents

Seul hic : du fait des règles de la chronologie des médias, et d’accords en vigueur avec des chaînes de TV en France, les derniers blockbusters seront les grands absents de la liste Disney+. Parmi eux, les Star Wars sortis récemment, Le dernier Jedi ou L’ascension de Skywalker, Black Panther ou La Reine des neiges 2.

Les fans devront se contenter des premiers opus de ces films à succès. Ainsi, bien sûr que des films originaux exclusifs à Disney+. Avec, notamment, pléthore d’adaptations en images « réelles » des classiques comme La Belle et la Bête et prochainement Taram et le chaudron magique ou Lilo et Stitch, une nouvelle version de Peter Pan, un spin-off d’Aladdin, une suite de Sister Act, des remakes à gogo (La Nuit au musée, Maman j’ai raté l’avion, Trois hommes et un bébé, Le Père de la mariée…).