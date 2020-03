Non, Céline Dion n’a pas ignoré une fan qui lui chantait « I Surrender »

Céline Dion en concert à Londres, le 5 juillet 2019. — NLC/Neil Lupin/WENN/SIPA

L'attitude de Céline Dion vis-à-vis d'une fan choque certains internautes à la découverte d'une vidéo visionnée des dizaines de milliers de fois.

On y voit la star canadienne, dans sa voiture, écouter d'un air impassible une fan en train d'interpréter l'un de ses titres, avant de remonter sa vitre sans lui dire un mot.

Il s'agit en réalité d'un détournement parodique d'une véritable rencontre entre la chanteuse et son admiratrice, qui s'est déroulée de manière bien différente.

Assise à l’arrière d’une voiture, Céline Dion, les yeux masqués par ses lunettes noire, fait signe à son chauffeur de s’arrêter un instant pour écouter une jeune femme qui vient de commencer à chanter l’un de ses morceaux en pleine rue. Après l’avoir écoutée quelques secondes, et sans dire un mot, la chanteuse finit par remonter sa vitre tout en lui faisant un furtif doigt d’honneur.

« Trop choqué par l’attitude de Céline ! », « J’en peux plus… »… Sur les réseaux sociaux, la séquence, extrêmement virale, est prise au sérieux par certains internautes qui s’amusent de cette réaction ou s’en offusquent, alors qu’il s’agit en réalité du détournement de cette rencontre impromptue entre la star et une fan réinterprétant la chanson « I Surrender ».

FAKE OFF

La scène a été tournée à New York ce mercredi, à quelques jours des deux concerts que Céline Dion doit donner dans le New Jersey. Freida Solomon, une jeune femme originaire de cet Etat et grande fan de l’artiste, l’a tout simplement attendue à la sortie de son hôtel pour interpréter sa reprise.

Comme on peut le voir sur la séquence originale de cet échange – initialement mise en ligne par la page Twitter « Celine Dion Spain » –, Céline Dion a bien demandé à son chauffeur de s’arrêter. Mais au lieu de remonter sa vitre après avoir écouté Freida Solomon pendant quelques secondes, elle lui a au contraire fait un check tout en souriant et en la remerciant.

Momento hoy con una fan en NY 🎶 pic.twitter.com/h15w8FhEM6 — Celine Dion Spain (@CDionSpain) March 3, 2020

Une autre prise de vue de la scène publiée, plus longue, permet en outre de constater que Céline Dion s’est bien attardée avec la jeune femme et le groupe de fans réunis à la sortie de l’hôtel. La star la remercie à nouveau d’avoir « chanté pour [elle] ».

Here’s the full version of me singing to @celinedion 🖤🎤 pic.twitter.com/cG1YKIIpv4 — Freida Solomon (@FreidaSolomon9) March 5, 2020

Ravie que cet échange ait été immortalisé, Freida Solomon a quant à elle partagé les séquences sur son compte Instagram – suspendu depuis sans explication – et sur Twitter, où elle écrivait notamment le 4 mars : « J’ai pu chanter devant Céline Dion aujourd’hui et elle a eu la gentillesse de m’écouter jusqu’au bout. Elle était tellement gentille et belle. » Cette belle histoire a même été reprise dans l’émission This Morning sur CBS, pour la plus grande joie de la fan.

Trop choqué par l'attitude de Céline ! 😱😱😱 pic.twitter.com/kXOb01PEEj — Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) March 4, 2020

Le montage pris au sérieux par certains internautes du monde entier – et devenu presque aussi viral que la vidéo originale – a quant à lui été réalisé par la page Twitter « Illuminati Reptilien » (dont le crédit apparaît en bas à droite des images) avec la légende – ironique « Trop choqué par l’attitude de Céline ! ». Face à l’ampleur des réactions, le compte Twitter n’a pas manqué de préciser dans un nouveau tweet rédigé en plusieurs langues : « C’est un montage, calmez-vous. »