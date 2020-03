Dj - Illustration. — LaurentVu/SIPA

Vingt-cinq mille spectateurs venus du monde entier étaient attendus dans les Alpes. Mais le Tomorrowland Winter n’aura finalement pas lieu. Le festival de musiques électroniques, dont la deuxième édition devait se tenir du 14 au 21 mars à l’Alpe d’Huez, en Isère, a été annulé, en raison du coronavirus.

« C’est avec le cœur lourd que nous avons été informés par le gouvernement français de la décision d’annuler cette deuxième édition », ont indiqué ce jeudi les organisateurs de cette manifestation qui prévoyait la venue de DJ de renommée internationale.

Cette annulation intervient dans le cadre des mesures prises par les autorités françaises pour limiter la propagation du virus sur le territoire, à commencer par l’interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné.

A Lyon, plusieurs grands événements ou manifestations culturelles ont déjà été annulés ou reportés. La Foire de Lyon, prévue du 20 au 30 mars, devrait finalement avoir lieu à Eurexpo du 16 au 24 mai. Gims, qui devait se produire à la Halle Tony Garnier le 10 mars a reporté sa venue à Lyon au 1er juillet.

« L’Alpe d’Huez Grand Domaine Ski et ses stations restent ouverts aux visiteurs et toutes les activités habituelles se déroulent normalement, comme dans n’importe quelle station de ski française », ont précisé ce jeudi dans un communiqué les organisateurs de Tomorrowland Winter. Les spectateurs, qui avaient acheté leurs pass ou billet, seront contactés personnellement par mail et via leur compte Tomorrowland « afin de définir les prochaines étapes », soulignent-ils.