Adèle Haenel à la cérémonie des César, le 28 février 2020. — Christophe Ena/AP/SIPA

Les salariées de la culture et de l’audiovisuel victimes de violences sexuelles vont bientôt tous et toutes bénéficier d’un accompagnement juridique et psychologique gratuit. La cellule d’écoute et de suivi, promise par le ministre de la culture mi-novembre dans la foulée des déclarations de la comédienne Adèle Haenel, sera effective « d’ici quelques semaines », annonce Audrey Ellouk Barda, secrétaire générale de la Fesac (Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma) à 20 Minutes.

Cette cellule comportera un volet psychologique assuré par le groupe Audiens, avec des psychologues disponibles par téléphone, et un volet juridique, assuré par une plateforme d’avocats. « L’avocat rédige une sorte de consultation en faisant une première qualification des faits, mais ce n’est pas une prise en charge », explique Audrey Ellouk Barda.

Cette cellule sera pilotée par la Fesac et les syndicats de salariés : CGT spectacles, CFDT et FO notamment. Elle s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action plus large sur l’égalité entre femmes et hommes.

« On veut que la cellule croule sous les appels »

Cette annonce vient confirmer des propos tenus par la haute fonctionnaire à l’égalité et la diversité Agnès Saal lors des Etats-Généraux contre le harcèlement et les violences sexuelles dans le cinéma et l’audiovisuel, organisés ce mercredi 4 mars à la Fémis, par le collectif 50/50, un réseau de professionnels engagés pour l’égalité et la diversité dans ce secteur.

« L’idée c’est de faire en sorte qu’il n’y ait pas de coût financier associé à cet effort déjà considérable pour les premières démarches. C’est un outil dédié aux personnes travaillant dans le spectacle vivant, la musique, le cinéma et l’audiovisuel, de façon précisément à alléger le poids de la prise de parole, pour qu’on donne suite efficacement aux témoignages. Il faudra que le plus grand nombre de salariés le connaissent pour l’utiliser. On veut que la cellule croule sous les appels », a déclaré la haute fonctionnaire.