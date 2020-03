Maxime Leforestier a fait repeindre la célèbre «Maison Bleue», située au 3841 de la 18e rue de San Francisco en Californie en 2011, pour lui permettre de retrouver sa couleur d'origine. — DURAND FLORENCE/SIPA

C’est une maison située sur la 18e rue, dans le quartier du Castro à San Francisco. « C’est une maison bleue adossée à la colline », comme dans la chanson de Maxime Le Forestier San Francisco, parue sur l’album Mon Frère en 1972. C’est aussi une maison victorienne bâtie en 1886 et entièrement rénovée il y a dix ans, en vente depuis ce samedi, selon les informations de France Info.

Entre deux reportages Super Tuesday à San Francisco, j’hésite à acheter la maison bleue de Maxime Le Forestier. En vente un peu moins de 3,5 millions de dollars. Open house tout ce week-end ! #adosséeàlacolline #passionimmo pic.twitter.com/zBRZ2stnwq — Gregory Philipps (@gregphil) February 29, 2020

La maison, où Maxime Le Forestier et sa sœur Catherine ont passé l’été 1971 et qui abritait une petite communauté de hippies et d’artistes, vaut désormais 3,5 millions de dollars.

Les prix se sont envolés à San Francisco depuis que les jeunes millionnaires de la Silicon Valley se sont amourachés de l’ancien bastion des hippies et des homosexuels. Elle comporte trois niveaux, cinq chambres, un patio, un terrain de basket et… une plaque qui explique aux Américains pourquoi cette maison est importante pour les Français.