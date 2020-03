Salon du livre jeunesse de Montreuil — © PATRICK GELY/SIPA

L’intensification du coronavirus, qui touchait au moins 130 personnes en France dimanche, a conduit le ministère de la Santé à mettre en place une batterie de mesures qui auront des répercussions concrètes sur le quotidien des Français. Désormais, et jusqu’à nouvel ordre, les rassemblements de plus de 5.000 personnes en milieu confiné sont interdits. Outre les écoles fermées dans l’Oise ou les rencontres sportives supprimées, les événements culturels se voient aussi peu à peu annulés.

20 Minutes fait le point.

Musée du Louvre

Dimanche, le personnel du Louvre a exercé son droit de retrait en raison de ses inquiétudes, s’estimant en danger face à la propagation du virus. L’incertitude a longtemps régné quant à l’ouverture ou non du musée le plus visité au monde. À 9 heures, les portes sont restées fermées pendant qu’un CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) exceptionnel s’y tenait. À son issue, les salariés ont de nouveau voté pour le droit de retrait : ce lundi, pour la deuxième journée consécutive donc, le Louvre n’ouvrira pas.

Salon Livre Paris

Le salon du Livre, plus grande manifestation littéraire de France, avec environ 170.000 visiteurs chaque année, a été annulé. Il devait se tenir du 20 au 23 mars, à la Porte de Versailles et accueillir des visiteurs venus de plus de 50 pays, dont 340 auteurs, mais les risques liés au coronavirus ont conduit à son annulation.

« Notre sens de la responsabilité nous oblige à ne prendre aucun risque avec la santé de toutes celles et ceux qui font le succès » de ce salon, a expliqué le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne. Cette année, le pays invité était l’Inde, mais les organisateurs donnent déjà rendez-vous pour la prochaine édition en 2021 avec comme invité d’honneur l’Italie.

Le Paris Manga & Sci-Fi Show et la Fashion Week

Encore à Porte de Versailles, encore un événement annulé. Le Paris Manga & Sci-Fi Show devait faire son retour pour une 29e édition les 7 et 8 mars. Mais à la suite des annonces du gouvernement, le rendez-vous de la pop culture, qui a accueilli l’année dernière 75.000 visiteurs, a été annulé.

Alors que la Fashion Week de Milan souffrait du coronavirus (l’Italie est le premier foyer en Europe), celle de Paris se voit aussi impactée : Agnès b., créatrice qui devait présenter ses collections de prêt-à-porter le 2 mars, a renoncé à son défilé « au regard du contexte sanitaire international actuel ».

Avant elle, six créateurs chinois avaient déjà annulé leur défilé à la Paris Fashion Week. Les sites Internet des créateurs sont mis à profit pour présenter les collections sans craindre une propagation du virus.

Des milliers d’événements culturels concernés

Mais au-delà de ces évènements très précis, l’interdiction de rassemblements de plus de 5.000 personnes pourrait perturber « des centaines de salles de spectacles en France de plus de 5000 places et donc des milliers d’évènements culturels », a annoncé, inquiet, le syndicat du spectacle Prodiss, qui regroupe les producteurs, diffuseurs, salles et festivals.

Ainsi à Nantes, le directeur du Zénith a d’ores et déjà annoncé l’annulation du concert de maître Gims prévu le 7 mars. De la même façon, à Paris, l’AccorHotels Arena, qui peut accueillir plus de 20.000 places, a annulé la compétition Juste Debout qui devait se tenir le 1er mars. L’incertitude domine, des centaines de salles de spectacles et concerts n’ont pas encore communiqué officiellement sur la tenue ou non des événements. Le Zénith de Paris, entre autres indique sur sa page Facebook que la salle communiquera « dès lundi à propos des concerts à venir ».

Les carnavals de Dunkerque et Strasbourg qui se tenaient durant le week-end ont été touchés et celui d’Annecy, qui devait avoir lieu du 6 au 8 mars, est à son tour annulé. Après le salon international du tourisme de Berlin, les professionnels du voyage sont inquiets d’une probable annulation du Salon mondial du tourisme (SMT) à Paris, prévu du 12 au 15 mars prochain.