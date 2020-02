César 2020 EN DIRECT : Qui seront les grands gagnants de la 45e cérémonie ?... Les manifestations féministes ont commencé...

19h03 : Les yeux sont rivés sur la salle Pleyel

Glaciale ? Houleuse ? Faussement détendue ? Quel sera le meilleur qualificatif pour désigner l’ambiance qui régnera ce vendredi soir, salle Pleyel, à Paris, à l’occasion de la 45e édition des César ? La seule chose que l’on sait, c’est que la tiédeur ne sera pas au rendez-vous.

Entre l’indignation suscitée par les douze nominations accordées à Roman Polanski et à son J’accuse et les contrecoups de la démission collective du conseil d’administration des César mi-février après que 400 personnalités ont signé une pétition pour dénoncer ses « dysfonctionnements », le contexte est des plus tendus et la « grande famille » du cinéma français apparaît plus désunie que jamais.

On en oublierait presque que l’objectif de la soirée est de récompenser les films les plus marquants de l’année écoulée. Outre J’accuse, La Belle époque, Les Misérables et Portrait de la jeune fille en feu comptent chacun plus de dix nominations… Le grand gagnant de la soirée se trouve-t-il parmi eux ?

» Réponse à partir de 21h !