MUSIQUE « Stupid Love » est la première chanson originale de Lady Gaga à être exploitée commercialement depuis « Shallow » et « Always Remember Us This Way » il y a deux ans

Lady Gaga sur le tapis rouge du MET Gala (sur le thème «Camp: Notes on Fashion»), à New York, le 6 mai 2019. — Anthony Behar/Sipa USA/SIPA

Stupid Love, la nouvelle chanson de Lady Gaga sera officiellement disponible sur les plateformes de streaming dans la nuit de jeudi à vendredi, à minuit. L’artiste l’a annoncé sur Twitter ce mardi soir en accompagnant son laconique message d’une photo montrant un panneau publicitaire aux couleurs (rose bonbon) de ce nouveau single.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6 pic.twitter.com/lu4zDqlepm — Lady Gaga (@ladygaga) February 25, 2020

Stupid Love est la première chanson inédite signée par Lady Gaga et exploitée commercialement depuis l’oscarisée Shallow et Always Remember Us This Way, extraites de la bande originale du film A Star is Born en 2018.

Fuite d’un morceau

Fin janvier, un morceau intitulé Stupid Love avait fuité sur Internet. Certains fans de la pop star s’imaginent qu’il s’agit du véritable nouveau single ou d’une version de travail.

D’autres, comme le rappelle Entertainment Weekly, envisagent qu’il puisse s’agir d’un leurre destiné à faire diversion tant le nouvel album – dont aucune date de sortie n’a été annoncée – de Lady Gaga fait l’objet de spéculations.