Alain Terzian, aux César 2019. — Thomas SAMSON / AFP

Lorsqu’il annonçait, en conférence de presse le 29 janvier, la liste des œuvres et artistes nommés aux prochains César, Alain Terzian ne se serait sans doute pas imaginé qu’il ne serait plus président de l’Académie des César moins d’un mois plus tard. Il occupait pourtant ce poste depuis 2003.

Le 13 février, il présentait, avec le reste du conseil d'administration, sa démission de l’Académie. L’organisme était accusé par de nombreux professionnels du monde de cinéma d’opacité et d’entre-soi. Une tribune comptant plus de 400 signataires dont Omar Sy, Jacques Audiard ou Céline Sciamma, réclamait une « réforme en profondeur ».

La personne chargée d’assurer l’intérim en remplacement d’Alain Terzian sera nommée ce mercredi, a annoncé lundi soir Dominique Boutonna, à la tête du Centre national du cinéma (CNC).

« Un nouvel élan »

« Mercredi, il y aura un premier conseil d’administration, pour d’abord nommer une nouvelle présidente ou un nouveau président pendant toute cette période transitoire, mais aussi pour convoquer une assemblée générale extraordinaire, au plus tard dans six semaines, qui devra adopter une première réforme des statuts, donc l’élargissement de ses membres », a-t-il indiqué.

« J’ai confiance dans notre capacité à donner un nouvel élan à l’Académie des César d’ici l’été prochain », a assuré Dominique Boutonnat lors d’un discours au dîner des producteurs des César.

« On va travailler tous ensemble, tout le mois de mars, à ce que l’Académie soit à l’image du cinéma et de la société d’aujourd’hui », a-t-il promis. Et de citer « quatre principes directeurs » pour ce travail : « un principe démocratique », la « transparence », l’idée de « renforcer la parité et la diversité, à la fois dans les instances mais aussi dans le processus de sélection des membres », et le fait de « limiter dans le temps les mandats de ses dirigeants ».

Cérémonie vendredi

Le conseil d’administration des César était, jusqu’à la démission collective, composé de 21 personnes, parmi lesquelles les cinéastes Costa Gavras, Claude Lelouch ou Tonie Marshall. Le conseil chapeaute l’Association pour la promotion du cinéma (APC), composée de 47 membres, qui régit elle-même l’Académie des César, constituée de 4.700 professionnels du cinéma.

La prochaine cérémonie des César se déroulera ce vendredi soir à la salle Pleyel, à Paris. Elle sera retransmise en direct sur Canal+ dès 21h.