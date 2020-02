Keen'V lors d'un concert à Trélazé (Maine-et-Loire). — GUILLAUME SOUVANT/NRJ/SIPA

« C’était peut-être trop ambitieux. » Dans une vidéo postée ce lundi sur son compte Instagram, Keen’V a annoncé que la deuxième partie de son Thérapie Tour, qui devait commencer en mars, était annulée. Vous n’avez pas été au rendez-vous, le projet ne vous a pas plu », déplore-t-il face caméra, suggérant qu’« au bout de la cinquième tournée en six ans à guichets fermés, c’était peut-être la tournée de trop ».

L’artiste de 37 ans maintiendra cependant son concert au Zénith de Rouen. « C’est la maison (…), il y a plus de monde étant donné que ça reste en Normandie », explique Keen’v qui chantera dans sa région d’origine.

« Je reviendrai plus fort de cet échec »

Le chanteur conclut en annonçant son intention de s’éloigner des réseaux sociaux pour ne pas que la « déception » de son public lui fasse « encore plus de mal ». « Je vais me retirer quelque temps pour réfléchir et m’aérer la tête, écrit-il dans le message accompagnant la vidéo. Pour y arriver, il faut y croire alors je reviendrai plus fort de cet échec plus motivé avec un projet qui vous plaira plus. »

Les personnes ayant acheté un billet pour l’un des concerts annulés peuvent en obtenir le remboursement en se rapprochant du lieu ou du site de vente.