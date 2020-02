Adele Haenel, lors d'un débat public après une projection de «Portrait de la jeune fille en feu» à New York, en septembre 2019. — ppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

« Je ne me sentais pas prête à partager [mon histoire] quand le mouvement #MeToo est apparu. Cela m’a pris du temps de mener un questionnement personnel pour me voir comme une victime », a déclaré Adèle Haenel au New York Times.

Dans une interview mise en ligne ce lundi, l’actrice évoque le cheminement intime qui lui a été nécessaire pour faire entendre sa voix. Cet automne, la comédienne de 31 ans a affirmé à Mediapart avoir été victime d'« attouchements » et de « harcèlement sexuel » de la part du réalisateur Christophe Ruggia quand elle était âgée de 12 à 15 ans. Quelques semaines plus tard, le cinéaste, qui l’avait dirigée dans Les Diables en 2003, a été mis en examen pour « agressions sexuelles sur mineur de 15 ans » par personne ayant autorité sur la victime et a été placé sous contrôle judiciaire. Ces révélations ont fait l’effet d’un électrochoc.

« Cela a eu une résonance parce que la société française est passée par un processus de réflexion au sujet de #MeToo. Je fais partie du monde du cinéma, mais aujourd’hui, je veux entendre d’autres femmes issues d’autres sphères, avance Adèle Haenel au journal américain. L’immense quantité de lettres, de messages, de mails – écrits par des femmes, mais aussi par des hommes – de personnes qui ont été touchées par mon histoire m’ont fait prendre conscience du manque de témoignages, dans les médias, de survivants de violences sexuelles en France. »

« Un abus sexuel, c’est un abus, pas du libertinage »

Au sujet de #MeToo, l’actrice souligne le paradoxe français : « La France est l’un des pays où le mouvement a été le plus suivi sur les médias sociaux, mais d’un point de vue politique et dans les sphères de la culture, la France a raté le coche. » Elle affirme que « plusieurs artistes ont brouillé, ou voulu brouiller, la distinction entre une attitude sexuelle et l’abus », ce qui a mené à un « débat centré sur les questions du droit des hommes à importuner et du prétendu puritanisme des féministes. » Et d’insister : « Mais un abus sexuel, c’est un abus, pas du libertinage. »

A une poignée de jours des César, où elle est nommée dans la catégorie meilleure actrice pour Portrait de la jeune fille en feu, Adèle Haenel déclare que distinguer Roman Polanski, dont le film J’accuse compte 12 nominations, revient à « cracher au visage de toutes les victimes. » « Cela signifie que violer des femmes n’est pas si grave », ajoute la comédienne.

« Le point de vue de l’homme blanc hétérosexuel »

« Quand J’accuse est sorti, on a entendu des plaintes au sujet de la censure. Ce n’est pas de la censure – il s’agit de choisir ce que l’on veut voir. Que les vieux hommes blancs riches se rassurent : ils détiennent tous les modes de communication. »

Et Adèle Haenel d’enfoncer le clou : « Non, la vraie censure dans le cinéma français, c’est la manière dont certaines personnes sont invisibilisées. Où sont les personnes de couleur dans les films ? Les réalisateurs de couleur ? Il y a des exceptions, comme Ladj Ly [le réalisateur des Misérables] ou Mati Diop [réalisatrice d’Atlantique], mais cela ne reflète pas du tout la réalité du monde. Ils restent une minorité. Pour l’instant, la plupart des récits au cinéma adoptent le point de vue de l’homme blanc et hétérosexuel. »