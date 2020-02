Taylor Swift se livre dans un documentaire sur Netflix. — Charles Sykes/AP/SIPA

Semaine du 23 au 29 février

Taylor Swift se met à nu sur Netflix

Vous aimez d’amour fou Taylor Swift ? Ou au contraire, vous ne pouvez pas la blairer ? Dans les deux cas le documentaire Miss Americana devrait vous intéresser. En ligne depuis fin janvier sur Netflix, il recueille les confidences de la chanteuse, enfant chérie de l’Amérique, et l’une des artistes les plus populaires à travers le monde. Adulée comme détestée, la jeune femme revient sur près de 15 ans de carrière (dont ses débuts dans la musique country), sur ses joies, mais aussi ses plus grandes peines. Clash avec Kanye West, dépression, troubles alimentaires… Taylor Swift se met à nu et se montre plus émouvante que jamais.

Arte célèbre Debbie Harry

Du côté du petit écran, c’est à une tout autre artiste qu’Arte a rendu hommage : la très rock Debbie Harry. Un documentaire retrace la carrière de la chanteuse du groupe Blondie, qualifiée par Iggy Pop de « sorte de Barbarella sous acides ». L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la vie de la chanteuse aux cheveux platine (qui fêtera ses 75 ans en juillet prochain), mais aussi l’émergence de la scène punk rock à New York dans les années 1970. A revoir par ici.

Aya Nakamura ambiance le « Carpool Karaoké » de Camille Combal

Après le premier épisode déjà culte de la nouvelle saison de Koh-Lanta, TF1 diffusait vendredi soir un nouveau numéro de Plan C, une émission présentée par Camille Combal. L’animateur y conviait notamment Aya Nakamura pour son Carpool Karaoké (un format adapté du programme de James Corden aux Etats-Unis), qui a parfaitement joué le jeu. Au programme, une séquence choupi où Aya Nakamura entonne Djadja avec une poignée de jeunes fans. Une émission à revoir par ici.

Meryl envoie du lourd avec « Coucou »

Vendredi, Meryl, une rappeuse originaire du Saint-Esprit en Martinique, présentait sa toute première mixtape Jour avant caviar. Une « carte de visite » avant l’album, expliquait l'artiste à 20 Minutes​, précisant arriver « sans prétention ». Une carte de visite bourrée de tubes, en particulier Coucou, dont le clip a également été dévoilé vendredi. Refrain entêtant, clip démentiel… Notre petit doigt nous dit que Meryl aurait peut-être bien signé l’un des tubes de l’été, ou du moins du printemps.