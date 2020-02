Après la visite de l'exposition, de nombreux spectateurs se laissent tenter par une petite collation offerte par le musée. — A. Boumediene / 20 Minutes

L’exposition événement consacrée à Léonard de Vinci au Louvre a connu des records d’affluence.

Elle était complète depuis des semaines, plus aucun billet n’étant disponible à la vente.

Mais le Louvre a offert 30.000 invitations gratuites valables pour trois nocturnes spéciales, pour la plus grande joie des chanceux qui ont décroché un sésame.

Il est 2h du matin. Au cœur de Paris, le calme règne et le froid est mordant. La cour du Louvre, elle, est vide. Vide mais majestueuse, éclairée par sa Pyramide, brillant dans la nuit noire comme un précieux joyau. Mais le calme n’est qu’apparent, car au-dessous du tétraèdre de verre, des centaines de curieux sont venus admirer d’autres joyaux.

Sous la pyramide du Louvre, des centaines de visiteurs profitent des nocturnes de l'exposition consacrée à Léonard De Vinci. - A. Boumediene / 20 Minutes

Ils font partie des chanceux qui ont décroché l’une des 30.000 invitations gratuites offertes par le musée du Louvre pour les trois dernières nuits de l’exposition événement consacrée à Léonard de Vinci, le génie florentin. Ce vendredi soir, 20 Minutes ne s’est pas couché et alors que le samedi a pris sa place, on vous emmène passer la nuit au musée.

« C’est un moment spécial de pouvoir faire cette visite la nuit »

Il est déjà plus de 2h30, et dans les salles de l’exposition, on croise des passionnés de Léonard De Vinci de tous les âges. Beaucoup ont les tempes argentées, et, lunettes vissées sur le nez, observent les chefs-d’œuvre du maître italien. Çà et là, retraités comme étudiants en art se lancent dans de savantes analyses des œuvres qui s’offrent à leur regard. « Ça, c’est la pièce phare de sa période milanaise », lance un jeune passionné. « La finesse de son trait, ce sens de la perspective, quel génie ! », commente un autre, la soixantaine bien entamée. Mais quelques visiteurs bien plus jeunes ont pu sécher l’heure habituelle du coucher pour venir passer la nuit au musée. Point de Ben Stiller en vue ni de statue qui prend vie à la nuit tombée, mais Augustin, 6 ans, profite à fond de l’expo. Audioguide sur les oreilles, le petit garçon, qui en temps normal serait dans les bras de Morphée, contemple consciencieusement « la cène ». « C’est une occasion unique pour nous deux de voir toutes ces œuvres incroyables et pour lui, c’est un moment spécial de pouvoir faire cette visite la nuit », confie sa mère, historienne de l’art.

Au fond de la salle, - A. Boumediene / 20 Minutes

Et si des centaines de spectateurs déambulent à la découverte des toiles, dessins, sculptures et carnets du maître, l’atmosphère qui règne cette nuit au cœur du Louvre donne à chacun l’impression que le musée lui appartient. Une impression visiblement plus vivace chez certains visiteurs, aussi à l’aise ici qu’à la maison. Certains prennent frénétiquement chaque œuvre en photo, d’autres, plus discrets, regardent chaque pièce, sans trop s’attarder. Et d’autres, s’attirant la qualification de « relous », se postent trèèès longuement devant un tableau (tant qu’à faire l’une des pièces maîtresses de l’expo), le nez à 10 cm de la toile, prenant chaque détail en photo, et ignorant royalement la petite foule de visiteurs agacés qui se masse derrière eux.

Comme dans toute exposition événement, certains visiteurs se postent juste devant les œuvres pour les prendre en photo, au risque d'agacer les autres spectateurs (ici, c'est - A. Boumediene / 20 Minutes

« Oh la la, il est 3h08, ça pique »

Paul, lui, était prêt à zapper la visite prévue avec sa compagne. « Quand elle m’a annoncé la semaine dernière qu’on irait au Louvre en pleine nuit, elle m’a scié. Et tout à l’heure, quand elle m’a tiré du lit à 1h, j’avais juste envie de rester sous la couette ! Mais je ne regrette pas une seconde, ça vaut le déplacement », reconnaît-il, bien réveillé après un double expresso. Dans le coin peu éclairé de la salle, assise sur un banc, une jeune femme pique un petit roupillon, à côté de ses amies qui n’ont pas l’air beaucoup plus réveillées qu’elle. Cinq minutes plus tard, la microsieste a fait son office : la petite troupe se relève et continue la visite.

La nuit au musée, ça fatigue un peu. - A. Boumediene / 20 Minutes

Un peu plus loin, d’autres peinent à garder les yeux ouverts. « Oh la la, il est 3h08, ça pique ! J’aurais dû peut-être dû prendre un deuxième café », souffle une quadra les yeux plissés de fatigue. Son amie, elle, réprime un bâillement en attendant que le champ se dégage. Devant elle, une trentenaire et sa mère squattent devant « La Scapiliata », le portrait d’une jeune fille échevelée. Une peinture inachevée du maître, mais qui subjugue quiconque la contemple. « Ça valait le coup d’attendre, la fatigue s’envole quand tu vois une telle beauté », lâche, émerveillée, celle dont l’envie de dormir s’en est allée.

Il faut reconnaître que cette jeune fille échevelée est de toute beauté. - A. Boumediene / 20 Minutes

« Mais il est où, l’homme de Vitruve ? »

« Mais il est où, l’homme de Vitruve ? », s’interroge une mère de famille à la fin du parcours. Claudia ignorait que le célèbre dessin, figurant les proportions idéales du corps humain, était retourné aux Gallerie dell’Accademia de Venise, qui l’ont prêté au Louvre seulement pour les premières semaines de l’exposition. Pas de quoi entamer l’enthousiasme de la jeune femme, venue spécialement d’Orléans avec mari et enfants. « On a pris la route à minuit, et il était hors de question de venir eux, c’est une expérience unique, c’est l’aventure, c’est comme dans La nuit au musée. Et pour passer la nuit au musée, il a fallu que Claudia décrochent des invitations. « La semaine dernière, mon mari m’a appelée à 9h le matin pour me dire que des places allaient être disponibles. J’étais au travail, je me suis aussitôt mise dans la file d’attente virtuelle, j’ai attendu deux heures mais j’ai réussi », raconte-t-elle. Comme Claudia, des milliers de chanceux ont pu obtenir un sésame de dernière minute pour visiter l’expo événement, qui se termine ce lundi et qui était complète depuis de nombreuses semaines. Plus aucun billet n’était disponible à la vente, jusqu’au 11 février dernier, lorsque le Louvre a offert 30.000 invitations gratuites, réparties sur les trois dernières nuits de l’exposition.

Claudia, Florent et leurs enfants Félicia et Floric sont venus exprès d'Orléans pour voir l'exposition. - A. Boumediene / 20 Minutes

Cette nuit, toute la famille en a pris plein les mirettes. Félicia, des étoiles encore plein les yeux, ne cache pas sa joie. « C’était l’occasion de voir le Louvre, la Pyramide, je tremblais d’impatience, raconte la petite fille. Il y a plein de choses qu’on n’a pas l’habitude de voir, des œuvres qui viennent du monde entier ! Ma préférée, c’était la reproduction infrarouge de la Mona Lisa. Et aussi tous les carnets de De Vinci. Dessus, il écrivait à l’envers pour ne pas que les autres lui piquent ses idées », souligne la fillette, impressionnée par le génie du peintre italien. Pour Floric, son grand frère, le Saint Jean-Baptiste, propriété du Louvre, a sa préférence. Si l’exposition met en scène des pièces issues des collections du Louvre, elle rassemble des œuvres prêtées par d’autres musées, mais aussi par des collectionneurs privés, de chanceux anonymes et d’autres plus connus, avec des quelques pièces prêtées par la reine Elisabeth II. « Toutes ses gravures, tous ces carnets, c’est très intéressant et impressionnant de les voir en vrai, parce que ce sont des choses que l’on n’avait vues qu’à la télé jusqu’à présent, renchérit Florent, le papa. J’aurais aimé que le reste du musée soit aussi ouvert… Mais on reviendra ! », promet-il, pour la plus grande joie de sa fille, qui « rêve de voir la Joconde en vrai » [qui se trouve au Louvre mais qui ne fait pas partie de l’exposition].

L'une des œuvres préférées de Félicia: une réflectographie infrarouge de la Joconde, qui dévoile les secrets de la Mona Lisa. - A. Boumediene / 20 Minutes

« J’ai eu une chance du tonnerre ! »

La visite est terminée, il est temps de s’offrir une petite pause douceur avant de retrouver la nuit. Ça tombe bien, le Louvre a tout prévu et offre thé et madeleines aux visiteurs nocturnes. Carole, encore le regard qui brille, tente de garder précieusement en mémoire des merveilles dont elle n’était même pas censée pouvoir profiter. « Je suis venue à l’improviste, pensant pouvoir acheter un billet nocturne, raconte-t-elle. Après avoir essuyé un refus, j’ai forcé ma chance et alpagué un groupe de six visiteurs et je leur ai demandé s’il n’avait pas un billet en trop. Coup de bol : un de leurs amis s’était désisté à la dernière minute et ils m’ont offert sa place ! Je suis aux anges, c’était vraiment une expo merveilleuse ! Et j’ai découvert tellement sur De Vinci, comme sa passion pour les sciences ou encore toutes ses œuvres qu’il a commencées sans jamais les achever ».

Après la visite de l'exposition, de nombreux spectateurs se laissent tenter par une petite collation offerte par le musée. - A. Boumediene / 20 Minutes

Au dehors, le quartier n’est pas totalement endormi. Quelques centaines de mètres plus loin, sur les quais de Seine, une jeune femme accompagnée de sa mère cherche son chemin : « Savez-vous où se trouve l’entrée de l’expo De Vinci ? », demande Sultane. Mère et fille n’auraient pas manqué ce rendez-vous. « Je suis férue d’art, alors je suis venue spécialement de Metz pour voir cette expo, confie Elisabeth, la maman, qui a réussi à décrocher deux tickets pour le créneau de 5h. J’ai eu une chance du tonnerre ! » Pour l’occasion, les deux femmes ont mis le réveil à 2h et pris un Noctilien pour venir. « Je suis tellement contente, j’espère que la boutique est ouverte pour rapporter un souvenir ! », espère Elisabeth, écharpe Klimt autour du cou et étui à cigarettes van Gogh dans le sac à main. Elisabeth et Sultane reprennent leur chemin, prêtes pour une immersion dans le monde de Léonard de Vinci. Il est bientôt 5h, Paris s’éveille, mais le Louvre, lui, ne s’est pas endormi.