Le groupe BTS aux Billboard Music Awards 2019 — AdMedia/Starface

Les rois de la K-pop, le groupe BTS, ont sorti vendredi un nouvel album, qui a battu des records en devenant l’album le plus précommandé de Corée du Sud et le premier single à être lancé sur Tiktok. BTS est un phénomène musical planétaire, il est le premier groupe de K-pop à avoir atteint le hit-parade aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne et a enchaîné les concerts à guichets fermés à Los Angeles, Chicago ou Londres, ou encore enflammé en juin un Stade de France plein à craquer.

Leur album Map of the Soul : 7 est sorti au même moment sur toute la planète soit vendredi à 6h de l’après-midi à Séoul, une référence au nombre de membres du groupe ainsi qu’au nombre d’années qui se sont écoulées depuis leurs débuts.

Passez le clip à mes funérailles, c'est bon, je suis morte

*part écouter le reste de l'album*#BTSComeback2020 #ONchallenge https://t.co/XobLEXK6Xp — EmyFrenchArrow (@EmyFrenchArrow) February 21, 2020

Un événement mondial et déjà des records

Le groupe a présenté un extrait de 30 secondes de leur single ON en exclusivité jeudi sur l’application de partage de courtes vidéos TikTok, provoquant un bug. BTS est le premier groupe à présenter son single via TikTok et les fans étaient invités à utiliser le son du morceau pour créer leurs propres vidéos. Vendredi matin, plus de 33.000 vidéos avaient déjà été réalisées à l’aide de ce titre. On pouvait notamment y voir des fans qui dansaient dans des lieux tels que des salles de classe.

#BTS 'Map of the Soul: 7' has just surpassed Map of the Soul: Persona's FIRST WEEK HANTEO SALES in UNDER 2 HOURS!



It is the FASTEST album in Hanteo History to reach 2M sales!



MOTS: 7 - 2,137,292 (as of 2/21 19:43 KST)

MOTS: Persona - 2,130,480 (1st Week)#BTSComeback2020 pic.twitter.com/yAYg2nVr0b — K-Charts & Translations⁷ (@charts_k) February 21, 2020

Map of the Soul : 7 est déjà l’album le plus commandé de tous les temps, avec plus de 4.02 millions d’exemplaires vendus. « Nous avons effectivement élargi notre gamme musicale", a déclaré RM, un des membres de BTS. En 2013, nous nous produisions devant 300-500 personnes, mais maintenant nous faisons des tournées dans les stades, dont tout est plus grand et plus joyeux. »