La chanteuse et créatrice de mode Rihanna aux British Fashion Awards, le 2 décembre 2019. — Joel C Ryan/AP/SIPA

Rihanna devrait publier cette année son nouvel album, promis pour 2019.

Plusieurs éléments concernant l'album ont déjà fuité.

L'artiste s'est consacrée à de nombreux projets non-musicaux depuis deux ans.

Encore une fausse joie. Attentifs depuis 2017 au moindre signe de la chanteuse, les fans de Rihanna ont cru qu’elle annonçait jeudi 20 février la sortie de son nouvel album. Le lendemain, jour de la semaine où sortent habituellement les albums, force est de constater que la story Instagram de l’artiste avait pour unique but de rappeler la date de son 32e anniversaire.

Le neuvième album de Rihanna était pourtant prévu pour la fin 2019. C’est ce qu’avait promis l’artiste, qui s’amuse de l’attente de ses fans. En décembre 2019, elle postait une vidéo sur son compte Instagram, accompagné du message « Mise à jour : moi écoutant mon nouvel album toute seule et refusant de le sortir. » Preuve que l’opus est prêt.

L’impatience est telle que tous ses messages sur les réseaux sociaux sont désormais rituellement inondés de commentaires « WHERE IS THE ALBUM ? » (« Où est l’album ? ») et « Release the album ! » (« Sors l’album ! »). L’attente dure depuis 2017, date à laquelle on apprenait que Rihanna était retournée en studio d’enregistrement.

Ce calme depuis 2016 (et la sortie de l’album ANTI) marque un changement de rythme dans les productions musicales de Rihanna. Entre 2005 et 2012, elle sort un album par an (en comptant la réédition de Good Girl Gone Bad). Elle avait déjà attendu plus de trois ans pour sortir son huitième album. Pourtant, cette pause présente un risque : plus l’attente dure et plus les fans s’attendent à un disque exceptionnel. D’autant que c’est ce que laissait entendre l’ auteur-compositeur Shakka dès octobre 2017, parlant d’un album en préparation « absolument dément ». Un album dont on sait déjà beaucoup.

Un style plus caribéen

Le nom de ce prochain disque a été confirmé par la chanteuse. Ce sera R9. Comme la voiture française, la route belge et l'appareil photo allemand. En réalité, il fait référence au neuvième album de la chanteuse en R. Un titre qu’elle n’a pas vraiment choisi : c’est le surnom qu’ont choisi les fans pour réclamer ce nouvel album qui tarde à venir. « Ils me hantent avec "R9". Comment accepter un nouveau nom après qu’on m’a bourré le crâne avec celui-ci ? » a questionné Rihanna dans une interview à T Magazine.

On peut également s’attendre à un album plus reggae et dancehall que les précédents, selon les dires de l’artiste et des indiscrétions de ceux qui ont travaillé avec elle. Ces deux genres musicaux rapprochent la chanteuse R & B de la musique de son enfance à La Barbade. R9 devrait par ailleurs compter 10 titres.

Ceux qui participent… et les autres

Les rumeurs et les fuites se sont multipliées au fil des années d’attente fébrile et de préparation artistique L’auteur-compositeur Shakka laissait notamment entendre en 2017 que des personnes ayant travaillé sur Worst Behaviour de Drake et Loyalty de Kendrick Lamar étaient impliqués. Deux titres produits par DJ Dahi. Un grand nom, puisqu’il a également signé les arrangements de plusieurs titres de l’album Rebel Heart de Madonna, comme l’a noté MTV.

Les noms de Calvin Harris, David Guetta, Skrillex Martin Garrix sont également régulièrement évoqués. Diplo a par ailleurs sous-entendu avoir travaillé à la préparation de cet album. Sans oublier les rumeurs au sujet d’une implication de Pharrell Williams.

A l’inverse, plusieurs absents ont été confirmés. Parmi eux, Shaggy. Le chanteur de dancehall dit avoir été approché par les équipes de Rihanna, mais aurait refusé de se soumettre à des auditions. Rihanna a également confirmé qu’elle ne collaborerait pas avec Drake sur R9. Questionnée sur un éventuel duo avec Lady Gaga, la chanteuse a expliqué qu’aucun projet n’était en route, mais qu’elle ne s’y opposait pas sur le principe.

La priorité à d’autres projets

Si Rihanna a mis trois ans (au moins) a finalisé son neuvième album, c’est parce qu’elle a été bien occupée par d’autres projets. En 2017, l’artiste lance Fenty Beauty, sa marque de cosmétique. Le succès est mondial et les acheteuses vantent des produits accessibles à toutes les carnations. Une première.

L’année suivante, elle lance sa collection de sous-vêtements Savage x Fenty. Rihanna crée finalement sa marque de vêtements, Fenty, en mai 2019. C’est la première griffe à rejoindre l’empire du luxe LVMH depuis 1987. Rihanna a codirigé également la rédaction du «Rihannazine », un numéro de I-D qui lui entièrement consacré et sort en janvier 2020.

De quoi tenir Rihanna loin des studios d’enregistrement et du milieu musical. D’autant que la chanteuse aurait, selon ses dires, refusé d’assurer le spectacle de mi-temps de la finale du Super Bowl 2020, pour s’opposer au président américain et soutenir le quaterback Colin Kaepernick.