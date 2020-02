Le ministre de la Culture Franck Riester, à la fin du Conseil des ministres le 12 février 2020. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

« C’est vrai que le refrain est en anglais, ça m’a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio… » La chanson The Best in Me qui représentera la France à l'Eurovision 2020 a heurté les écoutilles du ministre de la Culture Franck Riester, a-t-il indiqué lors d’une audition parlementaire ce mardi.

Le ministre répondait à une question du député de l’Aisne Jacques Krabal (LREM), secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, sur le choix de ce morceau. On le sait, le concours européen de la chanson aura lieu à Rotterdam (Pays-Bas) le 16 mai et c’est Tom Leeb, fils de l’humoriste Michel Leeb, qui représentera la France avec cette chanson dévoilée dimanche.

La stratégie « d’essayer d’obtenir le Graal »

« C’est un choix indépendant de France Télévisions », a expliqué le ministre, évoquant « une stratégie qui est d’essayer d’obtenir le Graal » de la première place. « Mais j’ai fait passer le message de mon étonnement face à une chanson dont le refrain est écrit en anglais », s’est-il empressé d’ajouter.

« Chacun doit montrer l’exemple pour faire en sorte que la France soit portée avec fierté partout, tout le temps, même si on sait que les contenus français en langue étrangère sont aussi une façon de faire rayonner la France », a ajouté Franck Riester, qui était auditionné par la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale au sujet de l’audiovisuel extérieur.