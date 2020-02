TEST En dix ans, le monde de la tech a bien changé et nos usages aussi. Etes-vous certain de connaître toutes ces évolutions ?

Illustration de certaines des plus grandes entreprises de la tech. — XAVIER VILA/SIPA

Les Gafa se portent très bien économiquement. Selon l’étude GAFAnomics Quarterly de Fabernovel présentée ce mardi, le secteur a surpassé tous les autres sur le plan boursier. Ces trois derniers mois confirment la performance globale des grandes entreprises technologiques. En un an, le cours de bourse de ces acteurs a grimpé de 42 %, écrasant tous les secteurs traditionnels comme la santé, l'énergie, la finance…

Ce rapport – qui combine à la fois la vision financière, stratégique et technologique des experts de Fabernovel – analyse les moteurs des géants de la tech et leur stratégie de développement. Les nouvelles technologies entrent dans une nouvelle ère – ça tombe bien, une nouvelle décennie pointe le bout de son nez – marquée par une marée verte. Les Gafa prennent conscience des enjeux climatiques et commencent à s’engager sur ce terrain.

Tandis que Microsoft a dévoilé son plan pour atteindre un impact carbone négatif d’ici à 2030, Amazon​ compte atteindre la neutralité carbone d’ici 2040. En dix ans, le monde de la tech a bien changé… et nos usages aussi. Êtes-vous certain de bien connaître toutes ces évolutions ? Testez-vous.