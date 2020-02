Le rappeur Koba LaD. — SADAKA EDMOND/SIPA

Depuis ce week-end, Koba LaD est au cœur d’une vive polémique qui a vu le jour sur Snapchat. Le rappeur est accusé d’avoir publié des propos homophobes, avant de s’empêtrer dans des explications obscures et hasardeuses.

Des publications qui pourraient fortement entacher la carrière du jeune artiste, dont le succès ne cesse de croître depuis plus d’un an. Depuis lundi, de nombreux festivals envisagent de déprogrammer le rappeur.

D’étranges justifications

Si son nom est inconnu de certains, pour d’autres, Koba LaD est l’un des rappeurs les plus prometteurs de sa génération. Originaire d’Evry (Essonne), l’artiste de 19 ans a connu ses premiers succès en 2017 avec ses freestyles Ténébreux, suivis de deux albums studio : VII en 2018 (certifié disque de platine), et Affranchis en 2019. Il est également connu pour ses nombreuses collaborations, entre autres avec Ninho, Niska et Heuss l’Enfoiré.

Dimanche, Koba LaD aurait mis en ligne un post éphémère où apparaît un article sur le meurtre d’un jeune garçon américain, tué par son père « parce qu’il était gay ». Un fait divers qui remonterait à 2017, rapporte Konbini. En bas de la publication, Koba LaD se serait félicité de cet infanticide en légendant la photo d’un « Bien joué », accompagné d’émojis de mains qui se serrent.

Face à de nombreuses réactions indignées, le rappeur aurait alors publié un message pour s’expliquer : « Je vois que ça commence à faire polémique, j’suis pas homophobe, essayez pas de me coller une étiquette. Dieu pour tous. Je cautionne pas le screen [la capture d’écran] qui tourne. » Un texte suivi d’une vidéo où il précise ne pas être l’auteur de la publication qu’il a relayée. Mais, alors qu’il voulait probablement éclaircir la situation et éteindre le feu, le jeune homme s’est empêtré dans de douteuses justifications. « Je cautionne pas du tout le meurtre, ni l’enfant gay », explique-t-il dans une première vidéo. « Je ne cautionne pas le meurtre. Après, l’enfant gay, franchement… Chacun pour soi, Dieu pour tous », ajoute-t-il dans une seconde vidéo.

Koba Lad : « Non Twitter vous êtes des batards je me suis mal exprimer je cautionne pas le meurtre après l’enfant gay chacun pour sois dieu pour tous »



Ptdrrr mais profite de tes vacances et arrête de snap @koba7binks pic.twitter.com/KCTPoelRBi — 🇵🇹 Young Mind 🇵🇹 (@YoungGueshino) February 17, 2020

Des déprogrammations à venir ?

Des propos qui ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, et qui ont poussé des internautes à interpeller des festivals où Koba LaD était programmé. Ainsi, le festival Art Rock indique être en contact avec l’équipe du rappeur. « Nous demandons des explications suite à sa publication sur Snapchat. Le festival Art Rock condamne fermement les propos homophobes, et, plus largement, tout discours ou comportement haineux et discriminatoire », explique-t-il dans un communiqué.

Même discours du côté de We Love Green ou du Main Square Festival. Les décisions sur le maintien de ces concerts ne devraient pas tarder à tomber.