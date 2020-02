Caroline Proust (Laure Berthaud) dans la saison 3 de "Engrenages". — Nathalie Mazéas / Son & Lumière / Canal+

L’un des moments forts du festival de littérature noire se jouera aussi sur grand écran et pas uniquement entre les lignes d’un roman. A l’occasion de sa seizième édition, qui se déroulera à Lyon du 3 au 5 avril, Quais du polar consacrera une partie de sa programmation aux séries.

En tête d’affiche, on retrouvera la série policière qui connaît un immense succès depuis son lancement en 2005 sur Canal + : Engrenages. Deux épisodes de la saison 8 seront présentés en avant-première, avec la présence des équipes de la série, au cinéma UGC Ciné Cité de confluence, le samedi 4 avril, ont annoncé ce lundi les organisateurs de Quais du Polar. Une bonne nouvelle pour les fans de la série française qui devront attendre plusieurs mois encore avant de découvrir cette nouvelle saison sur écran.

La non-fiction à l’honneur

Depuis 16 ans, le festival Quais du Polar est devenu une place forte de la littérature internationale. Cette année encore, ce seront plus de 120 auteurs de 18 nationalités différentes qui viendront à Lyon le temps d’un week-end. Parmi eux, les Américain John Grisham, Lisa Gardner, Craig Johnson et Don Winslow, les Français Michel Bussi, Frédéric Paulin, Caryl Férey ou encore l’écrivain et réalisateur mexicain Guillermo Arriaga. Ils participeront à des rencontres, des conférences ou encore des lectures.

Un genre un peu particulier et dans l’ère du temps prendra aussi davantage de place cette année lors du festival : la non-fiction. Les récits documentaires de faits divers, de plus en plus appréciés par les lecteurs, seront représentés en nombre. Parmi les invités, on peut noter la présence annoncée de Patricia Tourancheau, qui en 2018 a écrit Gregory : la machination familiale, avant de réaliser la série documentaire à succès, Grégory, pour la plateforme Netflix.

Le programme détaillé de cette édition est disponible sur le site du festival.