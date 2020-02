Joey est l'un des candidats de The Circle, sur Netflix. — Netflix

En panne d’inspiration pour ce dimanche soir ? De YouTube à Netflix en passant par les replays des chaînes de télévision et les podcasts des stations de radio, 20 Minutes vous concocte chaque dimanche une liste de choses à voir, ou revoir, à écouter ou réécouter.

Semaine du 16 au 22 février

Entrez dans « The Circle »

Mis en ligne depuis une poignée de semaines sur Netflix, The Circle, fait de plus en plus d’adeptes grâce au bouche-à-oreille. Cette adaptation américaine (dispo en VF et en version sous-titrée) d’un concept britannique est une téléréalité d’enfermement. Concrètement, les candidats vivent dans des appartements séparés sans jamais se rencontrer. Le seul moyen de communiquer avec les autres est un réseau social (The Circle) sur lequel ils peuvent se présenter sous leur réelle identité ou se cacher sous un faux profil.

Régulièrement, les participants doivent s’évaluer les uns les autres en fonction de leurs affinités. A chaque tour, les deux les plus populaires sont invités à décider lequel de leurs acolytes sera « bloqué », c’est-à-dire éliminé du jeu. Lorsqu’un locataire quitte l’aventure, un nouveau fait son apparition et ainsi de suite. Sur le papier, le principe peut sembler parfaitement horrible or, il s’avère que le résultat est bien plus bienveillant et bon enfant qu’on l’imagine. Les candidats sont tous attachants et on se prend au jeu en suivant leurs conversations par écrans interposés. A chaque épisode, on se rend compte qu’un banal émoji peut être drôlement stratégique…

Les travestis sous toutes leurs coutures

Des transformistes de Madame Arthur à la jeune scène drag parisienne, de Zaza Napoli à Sarah Bernhardt, La folle histoire des travestis, diffusé il y a dix jours sur France 5 et visible en replay, se penche sur le travestissement sous toutes ses formes. En laissant la parole à des personnes concernées, ainsi qu’à des spécialistes de l’histoire ou du cinéma, le documentaire explore de nombreuses pistes. Dans un domaine qui est une source d’analyse et de réflexion infinie sur le genre, les rôles sociaux, le regard de la société, l’émancipation, etc., difficile d’être exhaustif, mais l’émission a le mérite d’être pédagogique. On peut cependant avoir quelques réserves sur la manière dont le sujet de la transidentité est abordé – il n’a que bien peu à voir avec la question du travestissement.

Gardez l’œil sur la chaîne de Victoria Charlton

On a appris l’existence de la chaîne YouTube de Victoria Charlton seulement au moment de la sortie de son livre, Gardez l’œil ouvert, en France mi-janvier. Mais cette jeune Québécoise ne nous a pas attendus pour être suivie par plus de 390.000 abonnés qui se passionnent pour ses récits de faits divers plus ou moins célèbres. Ses vidéos, dans lesquelles elle relate des histoires d’enlèvements, de meurtres ou de phénomènes paranormaux devraient plaire aux amateurs et amatrices de « true crimes ».

Agrippine s’anime

L’autrice et dessinatrice de bande dessinée Claire Bretécher est décédée lundi. A l’annonce de sa disparition de nombreux lecteurs et lectrices ont noyé leur chagrin en se replongeant dans les albums de ses Frustrés ou d’Agrippine. Arte.tv participe à l’hommage en remettant à disposition les épisodes de l’adaptation en série animée d’Agrippine.