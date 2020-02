Tom Leeb, lors d'un concert à Nice en octobre 2019. — SYSPEO/SIPA

Il chantera The Best in Me. Une ballade en français et en anglais. Ce dimanche soir, Tom Leeb a interprété pour la première fois à la télévision la chanson avec laquelle il représentera la France à l’ Eurovision en mai prochain. Pour l’occasion, France 2 avait décidé de créer l’événement. La performance du chanteur, tournée au premier étage de la Tour Eiffel, a été retransmise sur France 2 et aussi sur Facebook, Twitter et Instagram, en vue de toucher l’audience la plus large et internationale possible.

L’effet de surprise a été quelque peu gâché par des fuites sur Internet. Un peu plus tôt dans la journée, la chanson avait été mise en vente sur Apple Music dans une poignée de pays. Des versions piratées de l’intégralité du morceau ont ensuite fait le tour des réseaux sociaux avant d’être postées sur YouTube où elles ont fini par être rétirées pour cause d'infractions aux droits d’auteur.

Qu’importe la manière dont il est arrivée aux oreilles du public, chacun et chacune peut désormais se faire une idée des qualités de ce morceau et juger s’il remplit ou non le cahier des charges avancé par le comité de sélection. Celui-ci était en quête d’une chanson mêlant universalité, émotion et une capacité à faire « vivre une expérience » à l’auditoire.

« Coup de foudre »

Mi-janvier, Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de délégation française à l’Eurovision, disait avoir eu le « coup de foudre » pour ce titre, choisi parmi « plus d’une centaine de chansons écrites pour la France ». C’est dans un second temps que Tom Leeb a été contacté pour l’interpréter. La troisième fois fut donc la bonne pour le chanteur de 30 ans, qui avait, selon nos informations, refusé de participer à Destination Eurovision en 2018 et 2019.

Le comité de sélection de France Télévisions a porté son choix sur une maquette en provenance de Suède. Le morceau a été composé par Thomas G:son et Peter Boström, qui ont notamment signé Euphoria, le titre avec lequel la Suédoise Loreen a remporté l’Eurovision en 2012.

La plume d'Amir

Les paroles ont été coécrites par John Lundvik – qui a fini 5e en représentant la Suède l’an passé – ainsi que par Amir et Tom Leeb, pour les couplet en français. C’est la première fois ou presque – le Gallois Steve Balsamo figurait dans les crédits d’A chaque pas, le morceau interprété par Jonatan Cerada en 2004 – que des auteurs et compositeurs étrangers signent une chanson française pour l’Eurovision.

Tom Leeb participera à la finale de l’Eurovision le 16 mai prochain à Rotterdam (Pays-Bas). La France est qualifiée d’office pour la finale, à l’instar de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et de l’Espagne, les autres membres du « Big 5 », les cinq principaux contributeurs financiers du concours.