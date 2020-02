MUSIQUE Tom Leeb chantera « The Best in Me » en finale de l’Eurovision, le 16 mai à Rotterdam (Pays-Bas)

Le Suédois John Lundvik sur la scène de la finale de l'Eurovision 2019. — Jack GUEZ / AFP

La chanson avec laquelle Tom Leeb représentera la France à l’Eurovision 2020 s’intitule « The Best in Me ».

Il la chantera pour la première fois à la télévision ce dimanche, à 20h50, sur France 2.

Trois Suédois, loin d’être des inconnus pour les fidèles de l’Eurovision, figurent aux crédits de cette chanson : Thomas G : Son, Peter Boström et John Lundvik.

Une chanson « made in Sweden » avec une pincée d’ingrédients français. Tom Leeb chantera ce dimanche soir, pour la première fois à la télévision, The Best in Me (l'intitulé a été dévoilé par Le Parisien), la chanson avec laquelle il représentera la France à l’ Eurovision en mai à Rotterdam (Pays-Bas). Sa performance sera diffusée à 20h50 en direct sur France 2, mais aussi sur Facebook et Instagram.

Il se produira depuis le premier étage de la tour Eiffel, un lieu évidemment symbolique pour présenter une candidature française. Mais il n’empêche que le morceau a été composée et écrit par des artistes suédois, comme l'a confié la cheffe de délégation Alexandra Redde-Amiel à un confrère de PureCharts : Thomas G:Son, Peter Boström et John Lundvik. Présentations.

Thomas G:Son

A l'état civil, il est Thomas Gustafsson. Ce musicien a composé plus de soixante titres pour le Melodifestivalen, un télé-crochet via lequel les Suédois choisissent l’artiste et la chanson qui représenteront leur pays à l’Eurovision. Trois d’entre elles sont allés en finale de la compétition musicale internationale : Listen Your Heartbeat et Invicible, qui ont été cinquième respectivement en 2001 et 2006, et surtout Euphoria qui, en 2012, permit à Loreen d’offrir à la Suède une cinquième victoire à l’Eurovision.

Depuis 2001, quatorze chansons composées par Thomas G:Son ont été en lice à l’Eurovision, The Best in Me sera la quinzième. Parmi ces morceaux, trois ont été en lice pour l’Espagne, trois pour la Géorgie, deux pour Chypre, un pour Malte, un pour la Norvège et un pour le Danemark. Niveau résultat, en dehors d’une quatrième place danoise en 2010 et d’une dixième place espagnole en 2012, aucune des autres compositions du Suédois n’a fini dans le Top 10. The Best in Me redorera-t-il ces statistiques ?

Peter Boström

Lui non plus n’est pas novice en matière d’Eurovision. En 2012, il a co-composé Euphoria ainsi que Stay, la chanson avec laquelle la Norvège a fini 26e (et dernière) du concours. Un an plus tôt, il était au crédit de Popular, le titre avec lequel Eric Saade a terminé sur la troisième marche du podium. La dernière fois que Peter Boström a officié sur une chanson de l’Eurovision, c’était pour l’Espagne, en 2015. Avec Amanecer, Edurne s’était classée 21e.

John Lundvik

Si vous avez regardé l’Eurovision l’an passé, John Lundvik ne vous est pas inconnu. En interprétant sa chanson Too Late for Love, il avait atterri à une très belle cinquième place.

Il avait aussi coécrit l’une des autres chanson finalistes, Bigger Than Us, avec laquelle Michael Rice défendait les chances du Royaume-Uni. « C’est une situation inédite dans l’histoire du concours et c’est un honneur pour moi d’être en lice à la fois en tant que candidat et compositeur pour deux chansons différentes », avait déclaré quelques semaines plus tôt John Lundvik à 20 Minutes.

Le soir du concours, le Britannique a cependant eu moins de chance que le Suédois puisqu’il a fini à la dernière place. John Lundvik a signé une partie des paroles de The Best in Me. Comme le souligne Le Parisien, Tom Leeb et Amir ont écrit les couplets en français.