L'OVNI musical Philippe Katerine nommé trois fois aux Victoires de la musique — 20 Minutes

Après le César du meilleur acteur dans un second rôle en 2019 et la Victoire de la musique du meilleur clip en 2010, Philippe Katerine gagnera-t-il une nouvelle distinction ? L’artiste au style loufoque et aux paroles aussi lunaires que brillantes compose des chansons depuis près de trente ans. En parallèle, il a fait ses preuves sur grand écran, devenant le second rôle décalé préféré des comédies françaises.

C’est avec son album Confessions, sorti en novembre dernier, qu’il a été nommé dans trois catégories aux Victoires de la musique. Remportera-t-il le prix de l’artiste masculin, celui de l’album ou celui de la chanson originale pour le titre Stone avec toi ? Réponse ce soir !