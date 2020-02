LOVE « All of Me » de John Legend est le morceau le plus ajouté sans les playlists « love » de Spotify

John Legend et sa compagne Chrissy Teigen le 9 février 2020 en Califonrie. — ImageSpace/Sipa USA/SIPA

C’est la Saint-Valentin, et vous cherchez une chanson d’amour appropriée pour votre dîner en amoureux, ou en amoureuses. Il existe des tas de playlists toutes prêtes sur les différents sites de streaming. Mais quelle est LA chanson d’amour la plus écoutée ? Réponse : All of Me de John Legend, sortie le 1er février 2014, du moins sur Spotify.

Ce titre sorti en 2014 cumule sur la plateforme d’écoute suédoise plus de 1,1 milliard d'écoutes. C’est le morceau le plus ajouté sans les playlists « love », selon un communiqué de Spotify. Et son écoute connaît un pic notable à chaque Saint-Valentin.

John Legend « reconnaissant »

« J’ai écrit cette chanson pour exprimer ce que je ressentais pour la femme de ma vie alors que nous étions sur le point de nous engager pour la vie. Mais, souvent, les meilleures chansons sont celles qui expriment quelque chose de personnelle et d’universelle. Je suis reconnaissant de savoir que les amoureux du monde entier sont connectés à cette chanson et l’ont fait sienne », explique John Legend.

Voici les autres titres qui apparaissent sur les playlists de Saint-Valentin sur Spotify

en France :

1. All of Me – John Legend

2. I Will Always Love You – Whitney Houston

3. Love me like you do – Ellie Goulding

4. Love yourself – Justin Bieber

5. Let me love you – Justin Bieber, DJ Snake

6. Sunset lover – Petit Biscuit

7. Thinking out Loud – Ed Sheeran

8. I hate you, i love you – Olivia O’brien, Gnash

9. Halo – Beyonce

10. Perfect – Ed Sheeran