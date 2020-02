CULTURE Une pétition de professionnels avait critiqué le fonctionnement « élitiste et fermé » de l’Académie, et des associations ont dénoncé la sélection de « J’accuse » de Polanski

Le président de l'Académie des César, Alain Terzian (au micro) le 7 janvier 2020. — THIERRY LE FOUILLE/SIPA

Message reçu. La direction des César a annoncé jeudi soir sa « démission collective », à 15 jours de la prochaine cérémonie annuelle, sur fond de crise, entre dénonciation de l’opacité de la gestion de l’Académie et la polémique Polanski.

« Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête, le conseil d’administration de l’Association pour la Promotion du Cinéma (Académie des Arts et Technique du Cinéma) a pris la décision à l’unanimité de démissionner. Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction », indique l’Académie présidée depuis 2003 par le producteur Alain Terzian.

Deux cents personnalités du cinéma français parmi lesquelles Omar Sy, Bertrand Tavernier, Céline Sciamma ou Agnès Jaoui avaient réclamé une « réforme en profondeur » de l’Académie des César, dans une tribune publiée lundi soir sur le site du Monde.