MUSIQUE Le morceau qui rythmera le générique de « No Time To Die » a été dévoilé dans la nuit de jeudi à vendredi

La chanteuse américaine Billie Eilish. — ptiste Lacroix / AFP

Connaîtra-t-elle le même destin que Goldfinger ou Skyfall, interprétées respectivement par Shirley Basset et Adele, en devenant un tube ? Ou tombera-t-elle dans l’oubli ? L’avenir se chargera de nous le dire.

En attendant, No Time To Die, la chanson du générique du prochain James Bond portant le même titre (Mourir peut attendre, en VF), a été dévoilée dans la nuit de jeudi à vendredi. Le morceau est chanté par Billie Eilish qui l’a également coécrit et composé avec son frère Finneas O’Connell. On rappelle que le duo a décroché dix Grammy Awards, à seulement 18 ans pour Billie Eilish et 22 pour son frère.

Après une intro au piano, Billie Eilish arrive avec son style chuchoté/sussuré habituel, et des paroles pleines de regrets (trahison, amour déchu, solitude). Sont-elles pour 007 et Madeleine Swann, incarnée par Léa Seydoux ? La chanson monte en puissance avec une orchestration mélangeant parfaitement la modernité de la jeune star avec les cuivres et les violons de rigueur pour le générique d’un James Bond.

Oscar en vue ?

Ce morceau résonnera dans les salles françaises dès le 8 avril, jour de sortie du film réalisé par Cary Joji Fukunaga. Il marquera la dernière apparition de Daniel Craig dans le costume de 007.



Billie Eilish, qui a chanté dimanche une reprise de Yesterday des Beatles, le temps de la séquence « In Memoriam » des Oscars​ pourrait revenir l’an prochain sur la scène de la cérémonie en tant que candidate à la statuette. No Time To Die pourrait en effet être en lice à l’Oscar de la meilleure chanson originale. Dans cette catégorie, la saga a triomphé à deux reprises en cinq nominations. Adèle l’a remporté en 2013 pour Skyfall et Sam Smith en 2016 pour Writing’s On The Wall, extraite de 007 Spectre.