Hubert, scénariste et coloriste de BD. — Editions Delcourt.

Le coloriste et scénariste de bande dessinée, Hubert, auteur notamment des séries Le Legs de l'Alchimiste (dessin d'Hervé Tanquerelle et de Benjamin Bachelier, Glénat) ou encore Miss Pas Touche (dessin de Kerascoët, Dargaud) est mort à l'âge de 49 ans, selon son éditeur. «C'est avec une immense tristesse que nous apprenons aujourd'hui le décès d'Hubert Boulard, dit Hubert, âgé de 49 ans», a indiqué la maison Glénat dans un communiqué.

C’est vraiment une terrible nouvelle, c’était bien sûr un grand scénariste (cette merveille de Miss Pas Touche et l’incroyable saga des Ogres Dieux, la sirène des pompiers), mais aussi le coloriste avec qui je pense qu’on rêvait tous de travailler un jour. Vraiment très triste. https://t.co/ha0AosMpBJ — Pélénope Bagieu (@PenelopeB) February 13, 2020

Sa série Beauté (Dupuis) avait été sélectionnée au Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême en 2012 et primée du Firecracker Alternative Book Award «Best graphic novel 2015» aux États-Unis. Scénariste de renom, Hubert a reçu en 2015 le prestigieux prix Jacques-Lob pour l'ensemble de son oeuvre. Il était aussi un coloriste réputé.

Immense tristesse d'apprendre le décès d'Hubert, scénariste de talent, homme sensible et artiste passionné... Nos pensées les plus affectueuses à sa famille et à ses amis.https://t.co/qBqikr9ZYT pic.twitter.com/cXv9YQHyXp — Editions Dargaud (@EditionsDargaud) February 13, 2020

Peau d'homme, album poétique et engagé

En 2016, il avait signé avec Virginie Augustin le très remarqué Monsieur désire? (Glénat). Sa dernière apparition publique remonte à fin janvier au festival d'Angoulême où il était venu présenter Peau d'homme, sa dernière bande dessinée en date, réalisée avec son ami le dessinateur Zanzim. Peau d'homme, album poétique et engagé sur l'identité sexuelle, doit paraître le 22 avril.

« Nous souhaitons saluer le talent et les mots de cet auteur qui dirigeait ses oeuvres avec sagesse, humour et intelligence. Nous regrettons un homme militant et engagé, entre autres pour la défense des auteurs, et qui en toutes circonstances faisait preuve d'une grande élégance et d'une profonde gentillesse », a indiqué la maison Glénat dans son communiqué.