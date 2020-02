Capture écran de la vidéo de bande-annonce des César 2020. — Capture.

Certains et certaines d’entre vous ne regarderont les César que pour une seule raison : Florence Foresti ! Et ce n’est pas la bande-annonce hilarante de ces récompenses du cinéma français qui va les faire changer d’avis. On y voit l’humoriste, qui sera sur scène le 28 février pour présenter la cérémonie, en body de sport façon salle de gym des années 1980. Elle se fait draguer ostensiblement par John Travolta, et lui jette des regards ardents :

Lapsus ?

La scène est extraite du film Perfect, de James Bridges. Et Florence Foresti éclipse Jamie Lee Curtis dans le rôle de la prof sexy grâce au montage. Avant d’accepter ce rôle de MC, l’humoriste préférée des Françaises et Français avait déclaré dans un communiqué ne pas vouloir passer à côté « d’une occasion de mettre une jolie robe ». Et un body, donc !

Quatre ans après avoir présenté les César 2016, Florence Foresti rempile, et a déjà fait rire les internautes, avant même le début de la cérémonie. En annonçant la liste des nominés, le 29 janvier, la langue de l’humoriste a curieusement fourché : « Roman Polanski pour Je suis accusé… euh… J’accuse » (scène à revoir par ici).